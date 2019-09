Det er viser en undersøkelse i regi av analysebyrået YouGov, skriver avisen Financial Times.

30.000 personer i 28 land ble spurt om klimaet på jorden forandrer seg og om menneskelig aktivitet har hovedansvaret for dette.

Hovedresultatet, også i Norge, er at det store flertallet mener det skjer klimaforandringer som helt eller delvis skyldes mennesket.

Men tre and skiller seg ut med mest skepsis til at det foregår menneskeskapte klimaforandringer: Norge, Saudi-Arabia og USA.

– Folk i India er de som i størst grad mener at menneskelig aktivitet er hovedårsaken til at klimaet er i endring. Her mener hele 71% av befolkningen at den er menneskeskapt. Nordmenn og saudiarabere er de som i minst grad mener dette, skriver YouGov.

Åtte prosent av de spurte nordmennene svarer at klimaforandringene overhodet ikke skyldes menneskelig aktivitet.

Det eneste landet med en større andel som avviser at mennesket har noe som helt å gjøre med klimaforandringene, er USA.

Hvem er mest bekymret for klimaendringer?

Ifølge YouGov-undersøkelsen er frykten for menneskeskapte klimaforandringer klart størst i Asia i land som India, Thailand og Indonesia.

75 prosent av de spurte i Filippinene tror for eksempel at livet deres i stor grad vil bli påvirket.

Til sammenligning kommer de nordiske landene nederst, hvor bare 10 til 14 prosent tror at klimaforandringer vil endre deres liv i stor grad.

På spørsmål om hva de er mest bekymret for, peker flertallet av de spurte i alle landene på følgende:

Alvorlige skader på den globale økonomien.

Et stigende havnivå.

Regionale kriger.

Masseforflytninger av mennesker mellom ulike deler av verden.

På spørsmål om menneskeheten vil overleve klimaforandringene, spriker imidlertid svarene kraftig.

Av de spurte i Norge, svarer for eksempel 28 prosent at det er sannsynlig at klimaforandringene vil utrydde menneskeheten. I asiatiske land som Kina, India er holdningene langt mer dystre: I disse landene svarer langt over halvparten at de klimaendringene betyr slutten for mennesket.

– Det er et markert skille mellom øst og vest. Folk i Østen og Midtøsten er mer tilbøyelige til å tro at klimaforandringer vil ha store konsekvenser enn de i vest, skriver YouGov.

I Europa er det mest bekymring i Spania.

Stein J. Bjørge

Slik foregikk undersøkelsen

Undersøkelsen gikk ut på at et representativt utvalg i de 28 landene fikk følgende spørsmål:

«At klimaforandringer skjer og at menneskeheten er delvis ansvarlig er et syn som hos flertallet over hele verden. Når du tenker på det globalt miljøet, generelt hvilke av de følgende standpunkter beskriver best ditt syn?».

En begrensning ved undersøkelsen er at YouGov plukker sine utvalg fra et nettverk av tre millioner personer. Siden undersøkelsen er nettbasert, er ikke resultatene like representative i land hvor en stor del av befolkningen ikke har tilgang til internett. Det gjelder land som Kina, Thailand, Vietnam, Egypt, India og Indonesia, hvor mindre enn 60 prosent er på nett.

Undersøkelsen er laget i forkant av FN-møtet, hvor statsledere fra 60 land samles for å diskutere klimatiltak.