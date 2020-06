Kvinne (26) døde etter fall i foss i Florø søndag

Kvinnen ble erklært død samme kveld, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Det var Karoline Ynnesdal fra Høyanger kommune som døde i ulykken. Politiet frigir navnet hennes i samtykke med familien hennes.

Ved 13-tiden søndag ettermiddag ble det iverksatt en større redningsaksjon ved Fessevatnet, som ligger nordøst for Florø, etter at kvinnen falt i fossen. Kvinnen var en del av et turfølge på to personer.

Kvinnen ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus med uvisse skader.

Luftambulanse, dykkere, lokalt politi og en hundepatrulje fra Bergen deltok i redningsaksjonen.