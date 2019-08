Lørdag ettermiddag dro mannen i begynnelsen av 20-årene til Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Ifølge flere vitner ved moskeen Aftenposten snakket med lørdag kveld, skal mannen ha vært kledd i uniform og bevæpnet med flere våpen. Politiet har ikke bekreftet hvilke våpen eller utrustning mannen hadde.

Gjerningsmannen kom inn i bygget og begynte å skyte.

Det var kun tre personer til stede i moskeen. Et av medlemmene av menigheten, Mohamed Rafiq (65), overmannet gjerningsmannen og fikk lagt ham i bakken til politiet kom til stedet.

Senere fant politiet en ung kvinne død i mannens bolig. Den døde personen har ifølge politiet en familiær relasjon til den siktede. Den unge mannen fra Bærum-området er nå siktet for drap og drapsforsøk. Saken etterforskes også som et forsøk på terrorhandling.

Skrev avskjedsmelding på nettforum

Noen timer før angrepet la han ut et innlegg på et nettforum for høyreekstreme. Der skriver han blant annet at hans tid er kommet og at han er «utvalgt av saint tarrant».

Det er trolig en henvisning til Brenton Tarrant, den 28 år gamle australske mannen som er siktet for å ha drept 51 mennesker i to moskeer i Christchurch på New Zealand i mars.

Tarrant filmet selv terrorangrepet og strømmet det direkte til sine følgere på nettet.

I det samme innlegget viser den siktede til at «denne rasekrigen» må flyttes til den virkelige verden og at de som leser innlegget er blitt valgt av ham.

PST opplyser at de bistår Oslo-politiet i etterforskningen.

Politiet opplyser på en pressekonferanse søndag formiddag at de etterforsker hendelsen som en mulig terrorhandling, og undersøker mannens høyreradikale holdninger. De fremhever at mannen har uttrykt sympati for høyreekstreme holdninger og Vidkun Quisling.

Hans O. Torgersen

Delte høyreekstremt meme

Han delte også et bilde av et høyreekstremt meme av terrorister som står bak masseskytinger i USA, og som ble inspirert av Brenton Tarrant. I en tekst til bildet hylles de tre terroristene for å ha begått drap på jøder og muslimer.

Et meme kan være et bilde, en video eller annen form for humor eller intern sjargong. Det blir hyppig brukt og spredt i sosiale medier og fora på internett.

Bildet har også elementer som henviser til incel-kulturen, en forkortelse for ufrivillig sølibat. I incel-kulturen mener menn at de er fratatt retten til sex av kvinner.

I likhet med Brenton Tarrant skal siktede ha forsøkt å direktesende angrepet mot moskeen, men den antatte gjerningspersonen mislyktes kommer det frem av innlegget på nettforumet.

Lastet opp mange bilder av seg selv

Mannen i begynnelsen av 20-årene lastet også opp en rekke bilder av seg selv. Bildene viser den antatte gjerningsmannen fra barndom til nyere tid.

– Vi er kjent med meldinger som den pågrepne har lagt ut i sosiale medier og på diskusjonsforum. Denne aktiviteten er noe av det vi jobber videre med, sa Rune Skjold, fungerende enhetsleder i Oslo politidistrikt, til Aftenposten lørdag kveld.