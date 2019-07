(Bergens Tidende:) Bergensmannen i 30-årene ble våren 2017 dømt for familievold. Samme høst møtte han til soning av straffen på to og et halvt års fengsel.

I Bergen fengsel ble han i ti dager sittende isolert i en mottaksavdeling, avdeling A. Her sitter flere så mye alene på cellen at det tilsvarer å sitte på isolat. En del har det slik uten at det er fattet vedtak om det.