Norsk familie saksøker Boeing etter flystyrten i Etiopia

28 år gamle Aadland var på jobb for Røde Kors da ulykken skjedde 10. mars i år. 157 mennesker mistet livet i flystyrten.

– Boeing har satt flysikkerheten til side til fordel for egne økonomiske interesser. Men amerikansk lovgiving åpner ikke for foretaksstraff, dermed er det ofrenes familier som må ta ansvar for at det blir iverksatt etterforskning og økonomiske straffetiltak mot Boeing-fabrikken, sier advokat Helge Husebye Haug i en pressemelding fra familien.

– Viktig for fremtidens flysikkerhet

Husebye Haug, som representerer Karoline Aadlands familie, peker på at et slikt søksmål er viktig for fremtidens flysikkerhet.

– Familien mener at et søksmål mot Boeing vil ha vesentlig betydning for flysikkerheten i verden og at det påhviler dem et særskilt ansvar å forfølge saken for amerikanske domstoler, sier han.

Faren til Karoline Aadland sier at han er forberedt på at den rettslige prosessen kan ta tid, men understreker at søksmålet er nødvendig

– De som opptrer klanderverdig, må kunne stilles til ansvar. Hvis de kan sende fly opp i luften som ikke er kvalifisert og kvalitetssikret, så skal de stilles til ansvar, sier han til NRK, som har forsøkt å kontakte Boeing – uten å få svar.

100 millioner dollar i erstatning

Til sammen 346 mennesker mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars. I etterkant av Etiopia-ulykken ble flytypen satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden. Flere av de etterlatte har siden rettet søksmål mot flyselskapet.

Boeing kunngjorde tidligere denne måneden at 100 millioner dollar, om lag 858 millioner norske kroner, skal gå til de etterlatte. Det amerikanske selskapet omtalte summen som en «innledende investering» som skal løpe over flere år.

Onsdag denne uken legger Boeing fram sitt kvartalsresultat for de siste tre månedene, som forventes å være preget av 737 MAX-krisen.