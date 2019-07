(Stavanger Aftenblad): For en uke siden kartla Stavanger Aftenblad hvor man bør gå i Stavanger sentrum dersom man er tissetrengt og behøver et gratis toalettbesøk. Den artikkelen kan være verdt å lese dersom man ønsker å unngå forelegg for offentlig urinering.

Statistikk fra Sør-Vest politidistrikt viser nemlig at det er flere som sliter med å motstå fristelsen av å slå lens på offentlig plass. Dette til tross for trusselen om å måtte betale 6000 kroner som straff, dersom politiet skulle få øye på deg, skriver Stavanger Aftenblad.