Norsk barnehage kommer dårlig ut i ny forskning

Barna opplever også «relativt lite støtte når det gjelder læring og språk», heter det i rapporten utarbeidet av professorene May Britt Drugli og Turid Suzana Berg-Nielsen.

– Hittil har vi liksom bare bestemt oss for at vi per definisjon har verdens beste barnehage i Norge, at den er så veldig god. Det er den dessverre ikke. Den er middels, sier Drugli til Dagsavisen.

Funnene bekrefter det som kom fram i GoBaN-undersøkelsen, den største hittil om tilstanden i norske barnehager, skriver avisen.

I en av artiklene som oppsummerer GoBaN, slår forskerne fast at barnehagene ligger mellom middels og høyt på grunnleggende interaksjonsferdigheter. På den mer læringsrettede interaksjonen, var snittscoren «ikke tilfredsstillende».