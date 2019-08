Partilederdebatten: Høy temperatur om bompenger og klima

Delen som var satt av til bompenger og klima under debatten som ble direktesendt på NRK, ble innledet med en duell mellom Trym Helge Aafløy, førstekandidat i Bergen kommune for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), og Frp-leder Siv Jensen.

Siden Høyre og Frp overtok regjeringsmakten i 2013, har bompengene økt fem ganger i Bergen, raste Aafløy mot Jensen innledningsvis.

– De har kommet med masse løfter som velgerne fremdeles ser langt etter, fastslo han.

Bompengedebatten tok opp mesteparten av tiden før det ble rom for dueller mellom de to partilederne om utvalgte temaer.

– Rotete og kranglete

Folk som fulgte debatten i sosiale medier, reagerte på den til tider hissige tonen i panelet - og de får støtte fra ekspertisen.

– Folk flest opplever ofte debatter som kranglete og negative. Det fikk vi et eksempel på nå, sier professor Jens Elmelund Kjeldsen om partilederdebatten.

– Når man ser programlederen stå mellom de to sidene og vifte armene opp og ned i forsøk på å få ordet, er det et godt bilde på at det har blitt for kranglete, sier Kjeldsen til NTB etter mandagens partilederdebatt fra Arendal på NRK.

Kjeldsen, som er retorikkekspert og professor på Universitetet i Bergen, sier seg dermed enig i det mange også har påpekt på sosiale medier: at den direktesendte debatten var preget av mye munnhoggeri og avbrytelser.

– Jeg tror nok de fleste velgere vil synes det var en rotete og kranglete affære, sier han.

Etterlyste avklaring

Jensen etterlyste en avklaring om hva FNB mener om saker som eiendomsskatt og mottak av flyktninger.

– Vi vil fjerne eiendomsskatten fordi den er urettferdig. Den rammer de samme menneskene som må kjøre gjennom bomringen, sa Aafløy.

Statsminister Erna Solberg (H) innrømmet senere i debatten at det kanskje har blitt litt for mye bompenger.

– Jeg mener vi skal lytte når folk gir et så klart og tydelig signal om at vi kanskje har strukket strikken litt langt. Bompengene er krevende i hverdagen til folk. Det blir mye penger, sa Solberg.

Debatten om bompenger gled på et tidspunkt inn i et diskusjon om klima og sosial omfordeling.

– Vi kan ikke ha det sånn – i klimaets navn – at det er de som er fattigst som skal ta den største byrden. Da taper vi hele klimakampen. Vi må sørge for at det er dem som har middels og lave inntekter, vi løfter, og ikke straffer. Og det skjer ved noen av de grepene regjeringen har gjort, sier Vedum.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Krast om abort

MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm gikk blant annet til angrep på Solbergs håndtering av bompengekrisen.

– Det siste er jeg selvfølgelig enig i. MDG har en veldig sosialt fordelende skattepolitikk, arbeidspolitikk, sosialpolitikk. Men du kan ikke ha som krav at miljøpolitikken skal være sosialt fordelende. Det er de som har aller minst i Norge, som ikke har råd til bil, som ikke har råd til førerkort, som er mest avhengig av buss, svarte hun på Vedums innlegg.

Støre møtte i duellrunden KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til debatt om valgfrihet for familiene. Ropstad anklaget Støre for å vise «mistillit» til foreldre og familier.

– Familiene er så forskjellige, unger er så forskjellige. Derfor er det feil når staten bare har én løsning, sa Ropstad.

– Det jeg ikke skjønner med Arbeiderpartiet, er at de viser familiene så mistillit når de ikke lar de kunne ta valgene selv, fortsatte han.

Debatterte kommersielle barnehager

Senere møttes Solberg og Rødt-leder Bjørnar Moxnes til debatt om kommersielle barnehager.

– Det er ikke sånn at pengene forsvinner ut, at vi betaler mer til private som driver det. Faktisk betaler vi akkurat det samme, sa Solberg.

Forskjellen er følgende, svarte Moxnes:

– Hadde lederen i en kommunal barnehage tatt penger som skulle gått til barnas beste, ville det vært svindel kriminelt og fullstendig ulovlig.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Satte angrep i sammenheng med 22. juli

Innledningsvis handlet debatten om moskéangrepet mot Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag. Støre sa vi alle sammen må gå i oss selv etterangrepet.

– Jeg har møtt mennesker som er redde. Mennesker som lever i vårt land og opplever at de er utsatt. Mennesker som ser seg om ved dørene. Og jeg tenkte da jeg så bildene fra dette rettslokalet i dag, så er det mange andre som er redde, som ser at her er det forbindelseslinjer til 22. juli, sa Støre.

Solberg la vekt på at vi må lære av angrepet.

– Vi er åpenbart ikke gode nok på forebygge denne typen ekstremisme, sa Solberg.