Operasjonssentralen til politiet meldte om ulykken klokken 20.18 lørdag. Da var nødetatene på stedet og redningsarbeidet pågikk etter at man fikk melding om at en bil hadde kjørt i vannet og at det var mistanke om at det var tre personer i den.

Klokken 20.25 meldte politiet på Twitter at to personer er reddet ut av bilen og at det pågikk livreddende førstehjelp. Klokken 21 skriver politiet i en pressemelding at tre personer er reddet ut av bilen og at livreddende førstehjelp fortsatt pågår.

Klokken 21.35 skriver politiet i en oppdatert pressemelding at de tre personene er fraktet bort av Sea King og luftambulanse. Helsetilstanden deres er ukjent.

Politiet tror ikke at det var flere enn disse tre personene i bilen.

Meldingen om ulykken kom klokken 20, og 15 minutter senere var både redningsskøyten og brannvesenet på stedet og hadde dykkere i vannet.

Politiet har på dette tidspunktet ikke kjennskap til hva som er grunnen til at bilen havnet i vannet, uttaler operasjonsleder Kjetil Kalaas i pressemeldingen.

Politiet har varselet kriseteamet og iverksatt etterforskning.

Innsatsleder Maichel Lind sier til Lofotposten at de involverte er bosatt i Vågan kommune og at tilstanden deres er alvorlig.

Lind forteller til avisen at bilen kjørte gjennom autovernet og ligger på 25 meters dyp.

De tre personene er fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Pressevakten ved UNN opplyser til Aftenposten sent lørdag kveld at de tre er to kvinner og en mann.

Denne saken oppdateres.