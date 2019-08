Den ene personen er livstruende skadet, mens en annen person er alvorlig skadet, men stabil. Det opplyser politiadvokat Pernille Nordendal i Sørøst politidistrikt til NTB lørdag ettermiddag.

En tredje person er også fraktet til sykehus, men har ikke alvorlige fysiske skader, sier politiadvokaten.

Har avgitt forklaring

Da Aftenposten snakket med jourhavende jurist, politiadvokat Per Steinar Bjørum ved 17-tiden lørdag, var saken fortsatt uklar.

– Men vi har klarlagt at de er blitt utsatt for vold, det er det ingen tvil om, sier han. Bjørgum bekrefter at noen av de fornærmede har avgitt forklaring, men at politiet fortsatt ikke har full oversikt over hendelsesforløpet.

Varslet klokken 05

Nødetatene ble varslet rett etter klokken 05 lørdag om at to personer lå skadet på bakken i Storgata i Horten sentrum. Det viste seg senere at det var tre personer som var skadet.

Politiet hadde klokken 17.15 lørdag fortsatt ikke pågrepet noen i saken.

Vitner bekrefter

Politiet har blant annet vitneopplysninger som bekrefter politiets oppfatning om at skadene er påført ved grov voldsutøvelse.

– Vi har vitner som har vært i nærheten på det aktuelle tidspunktet, men vi ønsker fortsatt å komme i kontakt med alle som var i området Storgata 30 mellom klokken 04.30 og 05.30, sier Nordendal.