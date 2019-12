Hva har kronprinsesse Mette-Marit, diplomaten Terje Rød-Larsen og finanskvinnen Celina Midelfart til felles?

De er alle blitt en del av historien om Jeffrey Epstein, en mann som er kjent for tre ting: Penger, mektige venner og seksuelle overgrep.

I podkasten Forklart forteller journalist Gard Oterholm fra Dagens Næringsliv om Epsteins norske nettverk. Du kan blant annet lese DNs dokumentar om Jeffrey Epstein og Terje Rød-Larsen her.

Den kan du høre i spilleren under. Du kan også lytte i Spotify, Itunes eller der du ellers hører på podkast.

Og om du heller vil lese om Epstein, finner du en kortversjon oppsummert i fire spørsmål og noen punkter her:

Øyvind Tveter

1. Hvem var Jeffrey Epstein?

Det er fire ting du må vite om Jeffrey Epstein:

Epstein var styrtrik og jobbet med å forvalte andres penger. Det er få som vet hvor rik han var, men han skal ha forvaltet en formue på 15 milliarder dollar for stort sett hemmelige klienter. Det tilsvarer 138 milliarder norske kroner.

Han var vel så kjent for sitt mektige nettverk. Presidenter, kongelige, komikere og andre kjendiser er blitt knyttet til Jeffrey Epstein. Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, britiske prins Andrew og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman – alle er nevnt i samme åndedrag som finansmannen fra New York.

Overgrepsanklagene er minst like beryktet som pengene og vennene. I 2008 sonet Epstein 13 måneder i fengsel for å ha betalt en mindreårig jente for seksuelle tjenester.

I juli ble han pågrepet og tiltalt for menneskehandel og for seksuelle overgrep mot en mindreårig. I ettertid har også flere ofre stått frem med sin historie. Epstein selv benektet anklagene. Han ble fengslet, og 10. august ble han funnet død på cellen sin.

New York State Sex Offender Registry

2. Hvordan kjente han kronprinsessen?

Denne uken har relasjonen mellom Jeffrey Epstein og kronprinsesse Mette Marit fått spesielt mye oppmerksomhet etter at Dagens Næringsliv avslørte at de to møttes flere ganger.

Men hvordan kjenner de hverandre?

Møtene skal ha skjedd mellom 2011 og 2013. De ble introdusert for hverandre av felles bekjente i utlandet, ifølge DN.

Ett av møtene fant sted hjemme hos Epstein. Han hadde hus i Paris, New York og Florida, men det er ukjent hvilket av hjemmene kronprinsessen besøkte. Kronprinsessen skal også ha truffet Epstein en gang han var i Oslo.

Kronprinsesse Mette-Marit har beklaget møtene med Epstein. Hun sier at hun ikke var klar over hvor alvorlig kriminalitet Epstein var involvert i og beklager at hun ikke undersøkte fortidens hans nærmere.

Berg, Johannes Worsøe / SCANPIX

3. Ok, hva med Terje Rød-Larsen?

Terje Rød-Larsen spilte en viktig rolle i prosessen som førte til Oslo-avtalen i 1990-årene. Den avtalen fikk erkefiendene Israel og Palestina til å anerkjenne hverandre og begynne fredsforhandlinger.

Koblingen mellom den kjente diplomaten Epstein kan oppsummeres slik:

Siden 2005 har Rød-Larsen ledet en tankesmie i FN som heter International Peace Institute, eller IPI.

IPI har mottatt donasjoner på tilsammen 375 000 kroner fra stiftelsen Gratitude America. Stiftelsen ble opprettet av Jeffrey Epstein.

Etter at dette ble kjent har IPI skrevet i en pressemelding at de nå vil donere vekk en sum som tilsvarer det de mottok fra Epstein. Pengene skal gå til organisasjoner som støtter ofre for menneskehandel og seksuelle overgrep.

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

4. Og Celina Midelfart?

Celina Midelfart en norsk næringslivsleder og investor. På 90-tallet traff hun Jeffrey Epstein flere ganger: