286 avvik registrert siden Babcock overtok, viser ny rapport

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019.

Ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø har det vært en «betydelig økning» i registrerte forsinkelser siden selskapet tok over, skriver NRK.

Det er nå registrert 286 avvik der oppdrag har blitt forsinket eller har måttet bli overført fra fly til andre ressurser. Tallene gjelder fra 1. juli til 30. november i år, og kommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Overlege Mads Gilbert sier til NRK at han har merket en forverring og at det er pasientene i nord som blir skadelidende.

– Dette er akuttmedisinske situasjoner i all hovedsak, og der er tiden er kritisk faktor. For hjerne, for hjerte og ved alvorlige skader. Det vi alltid ønsker å unngå, er tidstap.

Babcock har vært i hardt vær etter at fem av selskapets elleve fly ble satt på bakken i helgen. Mandag opplyste Helse nord at situasjonen i luftambulansetjenesten er bekymringsfull og har satt krisestab på ubestemt tid. Mandag var fortsatt fire av ambulanseflyene ute av beredskap.

Leder for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, sier de jobber med å rette feilen.

– Det har vært en krevende overgangsperiode, men situasjonen var i ferd med å bedre seg i slutten av november. Nå er vi satt tilbake på grunn av en teknisk feil på fem av de nye flyene. Vi jobber intensivt med å utbedre feilen, sier han til kanalen.