Oslo tingrett sier ja til fengsling av tenåringer siktet for kidnapping i Oslo

Ifølge VG ble de to pågrepet torsdag.

– Av hensyn til etterforskningen i saken ønsker jeg ikke å si noe mer på dette tidspunktet, opplyser politiadvokat Ingrid Hærem i Oslo politidistrikt til avisen.

NRK får opplyst at det skal være flere mindreårige gutter som er fornærmet i saken.

16-åring erkjenner ikke straffskyld

Oslo tingrett besluttet fredag at 16-åringen kan fengsles i to uker. Hans advokat, Hilde Marie Ims, opplyser til Aftenposten at de har tatt betenkningstid på hvorvidt de skal påanke avgjørelsen.

– Min klient har ikke erkjent straffskyld, sier Ims.

16-åringen vil ikke måtte sitte varetektsfengslet i et vanlig fengsel.

– Det blir funnet et egnet sted, som ikke er et fengsel hvor voksne personer sitter, sier Ims.

Ifølge NRK har Oslo tingrett også sagt ja til varetektsfengsling av 18-åringen.

18-åringen erkjenner delvis straffskyld

Marijana Lozic er 18-åringens forsvarer. Hun opplyser til Aftenposten at hennes klient erkjenner delvis straffskyld.

– Han samtykket til fengsling i fire uker med brev- og besøkskontroll, sier hun til Aftenposten.

Hun vil ikke si noe mer om hendelsen fordi 18-åringen ennå ikke har vært til avhør hos politiet.

Han må også møte i retten tirsdag neste uke. Der er han tiltalt for medvirkning til kroppsskade og kroppskrenkelse. Ifølge tiltalen skal han ha vært med da en person ble utsatt for vold med balltre, slag og spark i september i fjor. Under deler av dette skal offeret ha vært bundet fast til en stolpe med kjetting.

– Vi vil se mer om denne saken i retten på tirsdag, sier Lozic.