Krekar i digitalt fengslingsmøte

Krekar ble 12. februar vedtatt utlevert til Italia, der han i fjor ble dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror.

Koronapandemien gjør utleveringen vanskelig, og Krekar ble varetektsfengslet fram til 25. mars. Onsdag arrangeres det et digitalt fengslingsmøte, opplyser advokat Brynjar Meling til TV 2.

Meling klaget på utleveringsvedtaket, men klagen ble avvist av regjeringen. Han ber om at utleveringen blir utsatt på grunn av koronautbruddet.

Utlendingsloven åpner for at varetektsfengslingen kan forlenges dersom det er særlige grunner for det.