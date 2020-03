Gjøvik: Drapssiktet kvinne nekter straffskyld

Kvinnen i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse der en mann i 50-årene døde. Hendelsen fant sted på Gjøvik tirsdag. Kvinnen blir framstilt for varetektsfengsling onsdag.

Politiet opplyser at de vil begjære kvinnen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i hele perioden, og fullstendig isolasjon i to av ukene. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld.

Fengslingsmøtet vil gå som kontorforretning, altså uten at siktede, forsvarer eller påtalemyndighet er til stede.

Kjennskap til siktede

Hendelsen fant sted i en bolig i Skolegata i Gjøvik sentrum, i en bygning med flere leiligheter. De to bodde i forskjellige boenheter i bygningen. Hun skal ha vært student, mens mannen arbeidet som håndverker og kom fra et annet europeisk land, skriver Oppland Arbeiderblad.

Politiet opplyser til NTB at de har en viss kjennskap til den siktede kvinnen fra tidligere.

Tirsdag ettermiddag hadde politiet ikke full oversikt over hva som hadde skjedd i huset, men etterforskningsleder John Eivind Melbye i Innlandet politidistrikt fortalte NTB at politiets hovedteori er at de to involverte var alene da hendelsen fant sted.

Flere hypoteser

– Det er ikke noe som tilsier noe annet nå, men vi jobber ut fra flere hypoteser. Men det har skjedd en voldshendelse dem imellom med det utfallet at mannen døde, sier etterforskningslederen.

Tirsdag bekreftet politiet at de har tatt beslag i det de mener er drapsvåpenet, men ønsket ikke si hva slags våpen det er snakk om.

Kvinnens forsvarer André van der Eynden sier til Oppland Arbeiderblad onsdag at kvinnen var preget av situasjonen.