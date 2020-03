Gikk du glipp av regjeringens orientering om siste nytt om koronasituasjonen? Her er pressekonferansen oppsummert i tre punkter.

1. Nav åpner for forskudd på dagpenger

Regjeringen lemper på kravene for sosialhjelp slik at folk som er rammet av koronakrisen, skal ha penger til det mest nødvendige.

Departementet sendte et brev om endringen til Nav i forrige uke, opplyste arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mandag.

Der blir Nav-kontorene bedt om å være tilbakeholdne med å kreve at bilen eller huset må selges før man kan få sosialhjelp. Dessuten lempes det på kravene til å dokumentere utgifter.

Lang saksbehandlingstid på grunn av virusepidemien fører til at Nav nå gir mulighet for forskudd på dagpenger. Fra mandag kan man søke om det på nett.

Søknadsskjemaet er en «forenklet søknad» for å sikre at personer blir utbetalt et forskudd så tidlig som mulig.

2. Åpner grensen for EØS-borgere

Justisdepartementet har i dag fastsatt endringer i bortvisningsforskriften, som innebærer at EØS-borgere som skal jobbe i en næring der det er kritisk behov for arbeidskraft, skal få komme inn i Norge. Denne endringen er svært viktig for landbruket.

– Dette er en ordning jeg har jobbet for å få på plass. Våronna står for døren, og nå kan EØS-borger som har fått jobb i landbruket, komme til Norge og starte opp med arbeidet. Denne endringen vil bety mye for produsenter som akkurat nå mangler arbeidskraft, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Endringen innebærer at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri, ikke skal bortvises.

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge, jf. forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

3. Grunn til forsiktig optimisme

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, sa under pressekonferansen at det er grunn til «behersket optimisme».

– Vi har 321 personer innlagt på sykehus med koronavirus. Det er ikke noe markant økning, men trenden gir grunn til en behersket optimisme. Men det er altfor tidlig å senke skuldrene. Vi har nok store mørketall, og det er viktig at tiltakene opprettholdes, og at folk ikke slapper av i de tusen hjem, sa Nakstad.

97 av pasientene fikk mandag respiratorbehandling, som var seks flere enn søndag.

– Når vi ser på disse tallene, er vi glade for at det ikke er noen markant økning i antallet smittetilfeller og innleggelser fra dag til dag, sa Nakstad.