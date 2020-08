Trøndelag Ap: Innstillingen av Giske som fylkesleder er ikke lenger gjeldende

Like etter at Trøndelag AUF trakk sin støtte til Trond Giske som fylkesleder, kalte Trøndelag Arbeiderparti inn til krisemøte. Nå skriver Arbeidsutvalget (AU) i partiet at innstillingen som ble lagt frem mandag, ikke lenger er gjeldende.

Per Olav Hopsø, leder i Trøndelag Ap, her under fylkesårsmøtet i 2019. Ned Alley / NTB scanpix

27. aug. 2020 18:32 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter leder i Trøndelag Ap, Per Olav Hopsø sent torsdag kveld.

– Vi har nå hatt møte i arbeidsutvalget og lederen i valgkomiteen har informert oss om at innstilling ikke lenger er gjeldende. Derfor har vi i AU besluttet at valgkomiteen må jobbe videre og komme med en ny liste til årsmøtet på lørdag, sier han til Adresseavisen.

Årsaken til at valgkomiteen nå må jobbe videre skal være at innstillingen ikke lenger er enstemmig, etter at AUF varslet at de trekker sin støtte.

Giske ble nylig enstemmig innstilt som ny leder i Trøndelag Ap. Han gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Innstillingen har skapt mye debatt i ettertid.

Torsdag fikk krisen i Arbeiderpartiet et foreløpig klimaks. 29 år gamle Sandra Skillingsås delte sine personlige erfaringer om Trond Giske i et stort intervju med Adresseavisen. Hun var fylkessekretær i AUF og valgkampmedarbeider under Trond Giske i 2013 og 2014.

Kort tid etter kom beskjeden om at Trøndelag AUF trakk sin støtte til Trond Giske som fylkesleder. Det ble enstemmig vedtatt på et ekstraordinært styremøte i Trøndelag AUF torsdag ettermiddag. Det møtet ble arrangert etter at Skillingsås’ historie ble publisert.

Trond Giske meldte seg inn i AUF da han var 16 år, og var selv AUF-leder fra 1992 til 1996. Rune Stoltz Bertinussen

AUF skriver i en pressemelding at de vil kreve skriftlig vurdering, og «oppfordrer på det sterkeste alle medlemmer av AUF ikke å stemme for Trond Giske som ny fylkespartileder.»

Torsdag kveld skrev Adresseavisen at partikontoret har fått inn et nytt varsel mot Trond Giske. – Vi kan bekrefte at vi har mottatt et varsel. Dette håndteres i henhold til våre retningslinjer, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en melding til Adresseavisen.

Aftenposten kjenner ikke til innholdet i det nye varselet eller hvem avsenderen er. Ifølge Adresseavisen skal det handle om en hendelse som skjedde på en partisamling i Sør-Trøndelag Ap i 2014 da varsleren var 18 år.

Arild Grande leder valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti. Ole Martin Wold / NTB scanpix