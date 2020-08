Nye råd om munnbind. – Hva er vitsen med å vente?

Kollektivreisende i Oslo-området og Indre Østfold bes om å bruke munnbind i rushtrafikken fra mandag, men flere begynte allerede fredag.

Karin Røring (23) begynte fredag ettermiddag med munnbind under kollektivreiser. Morten Uglum

14. aug. 2020 19:50 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Hva er vitsen med å vente, spør Karin Røring (23). Da hun tok T-banen til Ullevål stadion fredag ettermiddag, var hun blant noen få reisende som tok regjeringens nye munnbindpolitikk på forskudd.

Hun synes allerede det er litt ubehagelig å gå langs Karl Johans gate og andre steder med mye folk.

Røring synes myndighetene godt kunne gitt i hvert fall en anbefaling om munnbind tidligere.

– Da kunne folk fått tid til kjøpe dem inn før prisene gikk til værs, sier hun.

Hun reagerer på skyhøye munnbindpriser og håper myndighetene passer på at prisene ikke fortsetter til himmels.

Lasse Kuhlmann synes folk flest ikke skal mene så mye om smittevern, men høre på fagfolk. Morten Uglum

Fikk ferskt råd

Helseminister Bent Høie kunngjorde de nye rådene og påbudene om bruk av munnbind på offentlig transport fredag klokken 14. Samtidig var Lasse Kuhlmann (35) på apoteket. Kuhlmann fikk da et helt ferskt råd av apotekeren, kjøpte en pakke og brukte munnbindet på T-banen allerede fredag ettermiddag.

Hva han synes om de nye reglene?

– Det er en uting at folk uten peiling mener så mye. Jeg hører på leger og apotekere og folk som har grunnlag for å mene noe om smittevern, sier Kuhlmann.

Har lagre

Det nye kravet gjelder i situasjoner der det ikke er mulig for den reisende å opprettholde minst en meters avstand til andre passasjerer.

Helseminister Bent Høie understreket at kravet om munnbind ikke erstatter andre smittevernråd, og at det mest effektive fortsatt er å holde god avstand.

Høie opplyste at Norge har gode lagre av munnbind, både til bruk i helsetjenesten og hos apotekene. Men regjeringen har ikke planlagt å dele ut gratis munnbind til reisende som ikke har dette tilgjengelig.

Reagerer på priser

Legeforeningen er blant mange som reagerer på de stive prisene på medisinske munnbind den siste tiden.

– Prisene må ned. Det høye prisnivået hindrer tilgang og forsterker ulikheten i helse. Munnbind må være tilgjengelig for alle. Myndighetene bør derfor følge nøye med på dette, sier president Marit Hermansen.

Høie minnet på pressekonferansen om at man kan bruke både engangsmunnbind og tøymunnbind, både kjøpte og hjemmesydde.

Fakta Munnbind-råd Helsedirektoratet anbefaler at det for en tidsbegrenset periode på 14 dager fra og med mandag 17. august benyttes munnbind på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune samt i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion.

Anbefalingen gjelder når den reisende ikke kan holde minst 1 meters avstand til andre.

Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.

Munnbind bør være av typen kirurgisk munnbind eller tøymunnbind som tilfredsstiller Standard Norges krav til munnbind som brukes i det offentlige rom. Anbefalingen er ikke tidsbegrenset for: Personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.

Ved reiser fra flyplasser til hjemmet etter reiser som medfører karanteneplikt.

For pårørende som ikke kan holde minst 1 meters avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom ved behov for pleie eller omsorg.

I jobbsammenheng der nær kontakt ansikt til ansikt ikke kan unngås. Vis mer

Regjeringen kom fredag som ventet med råd om munnbind på kollektivtrafikken i rushet. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Smitten øker

Kravet om munnbind kommer etter flere lokale smitteutbrudd. De tre siste ukene har det vært en økning i antall meldte tilfeller i Norge, men også økning i testaktiviteten.

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet vurderer det slik at sommerens utbrudd, både i Indre Østfold og i Oslo, er i ferd med å komme under kontroll, og hun mener sommerutviklingen ikke tyder på en nasjonal oppblussing.

Har ventet på råd

Enkelte av de reisende Aftenposten snakket med fredag ettermiddag, mente råd om munnbind godt kunne kommet før.

Student Adriana Fomio (24) fra Italia var i hjemlandet i juni.

– Der måtte alle bruke munnbind på offentlig sted hvis det var tett med folk. Jeg har brukt munnbind siden, også her i Norge, forteller hun.

Hun er glad for at regjeringen nå kommer med klarere råd og anbefalinger også her i Norge.

Alle har ikke vært så flittige i munnbindbruk som den italienske studenten. Jan Einar Tamber (44) brukte ikke munnbind fredag ettermiddag og håper han slipper siden det ofte er god plass på toget han tar.

– Det er ukomfortabelt, sier han, men han vil bruke dem likevel hvis det blir nødvendig.

– Så nå må du kjøpe inn?

– Min mor har allerede kjøpt inn flere typer, ler han.

Brit Tollefsen håper folk nå vil lære seg hvordan de bruker munnbind på korrekt måte. Morten Uglum

Glad for nye råd

Britt Tollefsen (52) har kjøpt inn selv. Allerede fredag hadde fotterapeuten utstyrt seg med munnbind på T-banen.

Hun synes tidspunktet for nye råd er passende, siden smitten nå øker igjen. Dessuten, tror hun, trenger folk litt tid til å lære seg å bruke maskene korrekt.

– Vi må prøve alt for å unngå en ny nedstengning, sier hun.