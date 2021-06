Solberg: Nordmenn kan reise på harryhandel igjen i juni

Statsminister Erna Solberg (H) sier at fullvaksinerte nordmenn vil kunne begynne å reise til Sverige igjen, uten å gå i karantene, i løpet av juni.

Espen Nakstad tror nordmenn kan dra på handletur til Strømstad og de andre handelsstedene langs svenskegrensen i juni. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

7 minutter siden

– Det vil nok ikke ta lang tid før de som er beskyttet eller som har fått fullvaksinering kan reise. Det vil skje i løpet av juni, sier Solberg til NRK.

Solberg sier at smittetrykket i Sverige og hvor langt man har kommet i vaksineringen i Norge, vil være det som avgjør om man kan reise over grensen uten å gå i karantene når man er tilbake.

Drøyt én million nordmenn har nå fått to vaksinedoser.

Uvaksinerte må trolig vente

Smittetrykket i Sverige har den siste tiden sunket kraftig.

Solberg sier at de uvaksinerte trolig vente lengre før de kan reise til Sverige uten karantene.

– Det kommer an på hvor stor immunitet vi har i den norske befolkningen eller smittetrykket i Sverige. Men vi ser tiden for å kunne reise tilbake til hytta si eller på handletur i Sverige. Alle disse tingene vil være innenfor rekkevidde i løpet av en måned eller to, sier Solberg.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til Dagbladet at det vil bli mulig å reise når smittetrykket går ned, eller når et vaksinesertifikat er på plass.

– Det er kanskje ikke så lenge til. Jeg tror kanskje det blir allerede i juni-måned. Det blir spennende å se hvor vi står når vi kommer dit. Jeg vet ikke, men håper og tror det går i den retningen i juni-måned. Da kan alt ha blitt lettere, sier Nakstad.

Statsminister Erna Solberg sier at nordmenn vil kunne reise til Sverige denne måneden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Har tjent milliarder på stenging

Butikkene i Strømstad og de øvrige handelsstedene langs grensen mot Norge har slitt tungt etter at det ble innført strenge reiserestriksjoner på grunn av pandemien.

Samtidig har omsetningen i norske dagligvarebutikker og Vinmonopolet økt kraftig som følge av bråstoppen i grensehandelen og taxfree.

Mandag slapp Virke en rapport som beregner at omsetningen i dagligvarebutikkene i grensehandelsområdet, som defineres som de tidligere fylkene Akershus, Oslo, Sør-Trøndelag, Vestfold og Østfold, økte med 5,8 milliarder kroner i fjor. Omsetningen til Vinmonopolet økte med 2,8 milliarder kroner på grunn av stansen i grensehandelen.