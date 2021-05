Undersøkelse: Syv av ti vil fortsette med hjemmekontor etter pandemien

Sju av ti nordmenn ønsker å fortsette med hjemmekontor minst én dag i uka, selv etter at pandemien er over, viser en ny undersøkelse.

Å jobbe hjemmefra er det mange som ønsker å fortsette med – selv etter at pandemien er ferdig, viser en ny undersøkelse fra Oslo Met. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

28. mai 2021 06:51 Sist oppdatert nå nettopp

Det fremgår i Oslo Met-rapporten «Hjemmekontor våren 2021 – Omfang, utvikling og kjennetegn», som lanseres fredag.

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, som ønsker å kartlegge nordmenns bruk av hjemmekontor, ifølge NRK.

– Man skulle tro at folk er lei av joggebukse og PC-skjerm på kjøkkenbordet, men slik er det ikke, sier forsker Mari Holm Ingelsrud ved Oslo Met.

Ingelsrud sier at rundt halvparten svarer at de har lyst til å jobbe minst to dager i uka hjemmefra etter at pandemien er over.

Regjeringen anbefaler fortsatt at alle som har mulighet til det, har hjemmekontor. I regjeringens gjenåpningsplan, som er delt inn i fire trinn, nevnes det i fjerde og siste trinn at det fremdeles kan være behov for noe hjemmekontor.