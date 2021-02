Nytt storskred i Leikanger. Hundrevis sperret inne i Alta. Derfor går det så mange skred nå

Snøskred gir nå problemer over hele landet. En spesiell form for snøkrystall er synderen.

Et stort snøras sperrer riksvei 13 mellom Leikanger og Hella fergekai. Skredet gikk søndag ettermiddag og ingen biler ble tatt. Foto: Brannvesenet i Leikanger

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

NTB

Nå nettopp

Søndag gikk det et større snø- og jordskred over riksvei 13 i Leikanger i Sognefjorden. Ingen biler ble tatt av skredet, men veien er nå helt stengt.

Lørdag gikk det flere skred i Finnmark. Som følge av dette er fortsatt over 200 personer sperret inne i ulike bygder og hytteområder i Altafjorden. I tillegg er Finnmark avskåret fra resten av landet fordi E6 er sperret av skred. Folk som vil sørover må kjøre gjennom Finland. Der de risikerer å bli avvist av finske grensevakter om de ikke kan bevise at reisen er «nødvendig».

Skredene er livsfarlige og infrastrukturen er hardt rammet. Risikoen er nå særlig høy fordi snøen ikke tåler værendringene, forteller Ingrid Skrede, vaktleder i Snøskredvarslingen.

– Vi har hatt en lang periode med kaldt vær. Da har snøkrystallene bygget seg opp så de blir svake. Det danner seg vedvarende svake lag med snø. Nå som det har kommet mildvær og nedbør, klarer ikke snøen holde vekten, sier Skrede.

Foto: NTB

Tror ikke E6 åpnes mandag

Skredfaren er nå stor over hele landet og særlig på vestlandet og Nord-Norge. De svake lagene består av såkalte kantkorn og begerkrystaller, forteller Skrede.

– De er veldig svake og har egenskaper som gjør at skred lett kan forplante seg i dem, sier hun.

Svake lag kan også komme av at det har dannet seg rim på toppen av snølaget i kaldvær, som senere er blitt nedsnødd. Det har ikke skjedd i stor grad nå.

De svake lagene klarer nå ikke å bære vekten fra mildvær og nedbør på vestlandet. I nord er det kaldere, men der økes belastningen på snøen fra vekten av vindtransportert snø, forteller Skrede. Disse snøkrystallene er også glatte, som gjør at de kan gli langt og ta med seg mye snø.

Snøskredvarsler Markus Landrø viser frem et lag med kantkrystaller i en instruksjonsvideo. Dette laget er årsaken til at det nå går så mye skred. Til venstre ser man fokksnø som transporteres av vinden. Foto: Skjermdump / Varsom.no

I Finnmark jobbes det nå med å avklare når E6 kan åpne igjen. Men det har gått nye skred søndag, som fører til forsinkelser.

– Jeg tror ikke veien åpnes i morgen. Stort sett hele Finnmark er sperret av fra resten av landet, sier operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm i Finnmark politidistrikt til NTB.

Da rasene gikk lørdag, ga politiet først beskjed om at de som kjører via Finland må i ti dagers karantene når de kommer tilbake til Norge. Men etter at Aftenposten tok kontakt med Helsedirektoratet, gjorde man om på beslutningen.

De reisende slipper altså karantene, men det er fortsatt uavklart hvem som kan reise over grensen. Norsk politi har bedt om avklaringer fra Finland, foreløpig uten hell, forteller Søderholm. Foreløpig vet man bare at finsk politi ikke godkjenner fritidsreiser over grensen.

Nedsnødd rim kan også danne vedvarende svake lag. Rimen dannes når vanndamp fra luften fryses fast i snøoverflaten når temperaturen er veldig lav. Foto: Jostein Aassen / NVE

Fakta Fem råd for tryggere fjelltur * Skredvarselet på varsom.no gjelder for tre dager frem i tid, så det er viktig å alltid sjekke det ferskeste varselet. Ikke se bare på faregraden, men les også selve tekstvarselet. * Lær deg hvordan du vurderer skredfare, blant annet ved å være i stand til å måle brattheten. Bruk gjerne bratthetskart under planlegging av turen. Vil du unngå skredterreng må du unngå skråninger over 30 grader og utløpsområdet under disse sidene. * Ikke stol på at skispor du ser i en fjellside betyr at det ikke er skredfare der. Du må selv vurdere om det er trygt på samme sted på det tidspunktet du er der. * Dersom du skal bevege deg i skredterreng eller i utløpsområder for mulige skred, bør du ta med skredsøker (sender/mottager), spade og søkestang. Det er viktig å øve på å bruke dette utstyret. * Alle som skal på tur i høyfjellet bør ha med ekstra utstyr i tilfelle uhellet er ute. Ekstra varme klær, lommelykt og vindsekk er gull verdt hvis man av en eller annen grunn må vente på hjelp. Kilder: Røde Kors Vis mer

Redningsarbeidere fra Røde Kors søker etter syv personer i et skred på Finsefjellet i 2019. Snøskred krever i gjennomsnitt fem menneskelig i året. Foto: Heiko Junge / NTB

Røde Kors advarer mot skredfare i vinterferien

Ni av ti skredulykker utløses av mennesker. Ingrid Skrede anbefaler nå folk å unngå skredområder og være svært obs på terrenget.

– Unngå særlig terrengfeller, som elvedaler eller skålformer. Hvis du løser ut et skred der, vil det kunne samle seg flere meter med snø på et lite område.

For tiden er det vinterferie for store deler av landet. Det har vært betydelig og stor snøskredfare i flere populære fjellområder. Heldigvis er skredvarselet lett tilgjengelig på Varsom.no.

– Vi oppfordrer alle til å lese skredfarevurderingene for området de skal ferdes, ikke bare se på faregraden. Da får man informasjon om hva slags type skred som er farlig og hvor de kan gå, sier Skrede.

I fjellskråninger med over 30 grader er snøskredfaren ekstra stor. Røde Kors ber nå fjellturister om å være svært forsiktige.

– De neste dagene er det ekstra viktig at alle planlegger turene godt og ikke tar unødvendige sjanser. Været i fjellheimen kan skifte raskt og krever at turgåere er forberedt på at turen kan bli lengre og kaldere enn det man trodde, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i hjelpekorpset.