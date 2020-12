FHI-direktør Camilla Stoltenberg: Ikke usannsynlig at helsepersonell dyttes frem i vaksinekøen

– Vi har lagt planer for opprioritering av helsepersonell.

Her ankommer de første dosene med Pfizer og Biontechs vaksine med politieskorte. Foto: Olav Olsen

26. februar 2020: En kvinne i Tromsø tester positivt for det nye koronaviruset. Det første tilfellet påvises i Norge.

Nøyaktig 10 måneder senere nærmer vi oss 50.000 registrerte smittede. 421 mennesker er døde. Og vi har vært gjennom en nedstenging av samfunnet.

26. desember 2020: Et tynt snølag gir litt lys i mørket på Ullevål sykehus. Rundt kl. 09 ankommer en lastebil med 9750 doser av vaksinen til Pfizer og Biontech. Den kjører rett etter en politibil.

– En milepæl når det gjelder håndteringen av pandemien i Norge, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Så røper hun at det kan komme endringer med tanke på hvem av oss som skal få vaksinen først.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg var glad for vaksinens ankomst. Foto: Olav Olsen

Disse er prioritert

De første vaksinene sendes til følgende syv kommuner: Oslo, Ringsaker, Hamar, Stange, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.

I Oslo er fem sykehjem valgt ut til koronavaksinering fra 28. desember. Disse er: Cathinka Guldberg-senteret, Ellingsrudhjemmet, Lillohjemmet, Vinderen bo- og servicesenter og Økernhjemmet.

De neste leveransene som kommer til Norge, vil så fordeles jevnt etter folketall til ulike lagringssteder over hele landet, ifølge NTB.

I begynnelsen vil det ikke være nok vaksiner til alle. Folkehelseinstituttet har derfor laget en prioriteringsliste.

Her er beboere i sykehjem nummer 1. Deretter følger eldre over 85 år, så eldre fra 75 til 84 år. På plass nr. 4 følger personer i alderen 65–74 år og personer fra 18 til 64 år med ulike sykdommer (se faktaboksen under for hele listen).

Fakta Her er prioriteringsrekkefølgen 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75–84 år 4. Alder 65–74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: organtransplantasjon

immunsvikt

hematologisk kreftsykdom siste fem år

annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene: Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m² eller høyere)

Demens

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 8. Alder 55–64 år 9. Alder 45–54 år *Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom. Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. Kilde: FHI. Vis mer

Farmasøyter sto klare til å ta imot vaksinene. NTB fikk være med inn. Foto: Heiko Junge/NTB

– Vurdert veldig grundig den siste uken

Begrunnelsen for anbefalingene, er at eldre og personer med underliggende sykdom har størst risiko for alvorlig sykdom og død.

Helsepersonell er i utgangspunktet ikke prioritert. Men dersom smitten øker, er det aktuelt å gjøre endringer.

2. juledag sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Aftenposten at de har lagt planer for «opprioritering av helsepersonell».

– Vi har vurdert dette veldig grundig den siste uken.

Dette begrunner hun i en ustabil situasjon de to siste ukene, hvor nedgangen i antall nye smittede har stoppet opp.

– Vi er bekymret for det sosiale livet i julen. Vi er bekymret for reising i julen. Og vi er bekymret for import av smitte særlig knyttet til arbeidsinnvandrere. Alt dette til sammen gjør at vi er på vakt hele tiden.

– Hvor mye skal til for at helsepersonell blir skjøvet oppover i køen?

– Det skal ikke så veldig mye mer til enn det som er situasjonen nå. Vi ser at det vil ta ca. en måned fra man begynner å vaksinere til det er full effekt.

Stoltenberg forteller at de har tett kontakt med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om dette.

– Det er ikke usannsynlig at helsepersonell vil prioriteres opp sammen med de aller eldste og de som bor på sykehjem.

Spent på folks oppslutning

I Stoltenbergs øyne er den aller største utfordringen fremover folks oppslutning om vaksinen, altså om vi sier ja til å vaksinere oss eller ikke.

– Så langt vi vet, er oppslutningen god. Men folk må ønske dette selv. Vaksinen er frivillig. Ingen blir pålagt å ta den.

FHI-direktøren understreker at de fremover skal være åpne om hva de vet og ikke vet om virkninger og bivirkninger.

Selv er Stoltenberg mest spent på i hvilken grad vaksinen hindrer smitte videre.

– Det er avgjørende for om man oppnår en form for flokkimmunitet. Dette er av det aller viktigste vi skal følge med på i tiden fremover.