Fant pulver i postkassen – var opptatt av å rekke polet

Laila Anita Bertheussen forklarer seg i retten om pulveret som ble funnet i postkassen hos henne og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Da Laila Anita Bertheussen ankom boligen på Røa ved 19-tiden på kvelden, oppdaget en politipatrulje tøyremser påbundet flere plastflasker inneholdende bensin bak på bilen. Politiet

25. sep. 2020 08:39 Sist oppdatert nå nettopp

På kvelden mandag 11. februar i fjor var Bertheussen på en kjøretur med familiens hvite Ford. Turen varte i cirka en time. Da kjøreturen startet, var alt i orden med bilen.

Bertheussen var innom Smestad og Ullern før hun kjørte tilbake til Røa i Oslo. Da oppdaget politipatruljen som holdt vakt der, at det var festet lange tøyremser bakpå bilen. Til dem var det bundet flere plastflasker som inneholdt bensin.

I løpet av denne kjøreturen ble det festet tøyremser med plastflasker inneholdende bensin bak bilen som Laila Anita Bertheussen kjørte. Google Maps.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er 23. oktober. Fredag 25. september skal Bertheussen svare på aktors spørsmål om tøyremsene bak bilen og kjøreturen sin i februar 2019. Deretter skal aktor spørre henne om ark og pulver i parets postkasse. Mandag er det rettsfri før saken fortsetter tirsdag 29. september Vis mer

På bilturen hadde Bertheussen flere stopp. Politiet har regnet ut at hun brukte 21 minutter på turen fra Smestad gjenbruksstasjon til 7-Eleven på Ullern. Ifølge Google Maps skal denne turen normalt ta seks-åtte minutter.

– Vi kommer til å spørre henne om hun stoppet mellom gjenbruksstasjonen og 7-Eleven, varslet aktor Frederik Ranke torsdag ettermiddag.

Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett. Egil Nyhus, NTB scanpix

Aktoratet mener nemlig at det var Bertheussen selv som festet tøyremser til bilen under kjøreturen. Det har hun tilbakevist flere ganger.

Les også Tybring-Gjedde: Fikk mistanke til Bertheussen etter trusselbrev

Trampet i bilen

Fredag morgen innledet aktor Ranke med sin spørsmålsrunde. Han ba politioverbetjent Snorre Mortensen om å fortelle litt mer detaljert om tidsbruken for siste del av kjøreturen. Mortensen svarte da at turen tok noe lengre tid enn det den burde ha tatt.

Forsvarsadvokat Bernt Heiberg mente at politiets beregning av tidsbruk fra Smestad gjenbruksstasjon til 7-Eleven tar ikke hensyn til at Bertheussen kastet et teppe på veien og satt og «kopte» utenfor 7-Eleven.

Deretter inntok Laila Anita Bertheussen vitneboksen for å svare på aktors spørsmål.

– Det ser ut til at det er en bevegelse på telefonen din fra du kjører fra Smestad til du ankommer 7-Eleven. Kan du forklare nærmere om den? spurte Ranke.

– Jeg pleier å trampe i gulvet når jeg kjører. I dag kjørte jeg selv til retten og fikk utslag på skrittelleren, svarte Bertheussen.

Hun sa at hun pleier å være mer oppreist enn vanlig mens hun kjører bil, fordi det er smertefullt å sitte. Hun mener hun må reise seg mer opp og at det kan ha utløst flere skritt på skrittelleren.

På spørsmål fra aktor om hun hadde gått ut av bilen på turen, svarte Bertheussen at hun ikke hadde gjort det.

Da Laila Anita Bertheussen ankom boligen på Røa ved 19-tiden på kvelden, oppdaget en politipatrulje tøyremser påbundet flere plastflasker inneholdende bensin bak på bilen. Politiet

Fant pulver i postkassen – ville rekke polet

Daværende justisminister Tor Mikkel Wara fant lørdag 2. mars 2019 eller forut et ark i postkassen sin. Der sto det: «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME VI VENTER PÅ DERE».

Her er arket som ble funnet i postkassen til Wara/Bertheussen 2. mars i fjor. Politiet

Sammen med arket lå det pulver i form av knuste tabletter og natron. Fredag gjentok Bertheussen at det ikke var hun som sto bak arket og pulveret.

– Hvem tror du det med «hore» var myntet på? spurte aktor Ranke.

– Jeg tror ikke det var myntet på fru Tybring-Gjedde, sa Bertheussen i en sarkastisk tone. Ingvil Smines Tybring-Gjedde forklarte onsdag at hun mente at ordet «hore» var myntet på henne.

– Jeg tror det var ment om meg, la Bertheussen til.

Skriftprøver av brevet «taler sterkt for» at den har Bertheussens skrift. Det sier en Kripos-rapport som ble lagt frem i retten. 55-åringen sa til dette at hun ikke har noe tiltro til skriftgranskerne.

Etter at pulveret ble funnet, ble politiets bombegruppe tilkalt.

«Da må vi vente på bombegruppe eller hva de an heter. Hvis jeg ikke rekker polet er det noen som ligger dårlig an», skrev Bertheussen i en melding til Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Tor Mikkel Wara har tidligere fortalt at planen var å dra til kjøpesenteret CC Vest den lørdagen.

På aktors spørsmål om hun ikke ble redd av arket og pulveret, svarte Bertheussen at hverken Wara eller hun var særlig redde.

Livvakt i vitneboksen

Etter at Bertheussen hadde forklart seg om funn av arket og pulveret, var det Waras daværende livvakt som inntok vitneboksen.

Etter planen skulle livvakten, som er ansatt i PST, kjøre etter Wara og Bertheussen som hadde planer om å kjøre til CC Vest.

Da de to livvaktene ankom Røa, så de at justisministeren sto ute med et ark i hånden. Livvaktene ble fortalt om pulveret i postkassen. Den ene livvakten fulgte Wara og Bertheussen inn, mens den andre sto ute og holdt vakt ved postkassen.

Det ble kalt inn flere politienheter til boligen, blant annet politiets bombegruppe.

Etter hvert forlot Wara og Bertheussen boligen for å gjøre sine planlagte ærend. I mellomtiden hadde bombegruppen konkludert med at pulveret ikke var farlig, slik at paret kunne komme tilbake til boligen.