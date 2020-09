«Negativ» eller «ikke påvist»? Folk får ulike svar på koronatestene. Det kan skape forvirring.

De siste par ukene har rundt 165.000 personer testet seg for koronavirus. Men svaret de får, er det opp til sykehuslaboratoriene å formulere.

Svarene på koronatesten varierer. Ifølge Folkehelseinstituttet er det ingen nasjonal standard. Heiko Junge

Du er blitt sveipet langt nede i svelget og langt oppe i nesen med vattpinnen. Nå klikker du deg inn på Helsenorge.no flere ganger om dagen. Engstelig sjekker du om det er kommet noe resultat av testen.

Men formuleringen på svaret du får, varierer etter hvor du bor. Har du tatt koronatesten din i Oslo, får du dette svaret fra Oslo universitetssykehus via Helsenorge.no: «Påvist» eller «ikke påvist».

Tar du den for eksempel i Nordre Follo i Viken, blir den analysert på Akershus universitetssykehus. Der svarer de «negativ» eller «positiv».

Ikke alle er like fortrolige med medisinske formuleringer. Noen kan for eksempel tro at «negativ» dreier seg om et negativt resultat for dem. Med andre ord: At de er smittet med koronaviruset.

Dette betyr svarene:

Negativt prøvesvar betyr at det ikke er funnet virus i prøven, og at du ikke er smittet med covid-19.

Positivt prøvesvar betyr at man har funnet virus i prøven, og at du er smittet.

At viruset er påvist eller ikke påvist, betyr det samme som at det er funnet eller ikke funnet virus i prøven.

Forvirringen blir ikke mindre

Informasjonstelefonen til Helsedirektoratet har fått flere spørsmål om de ulike svarene i det siste.

Er du i tvil om hva prøvesvaret betyr, kan du klikke deg videre inn på Hva hvis du ikke forstår prøvesvaret?

Men gjør du det, blir ikke forvirringen nødvendigvis mindre: Du må kanskje testes på nytt hvis det står noe annet enn «påvist» eller «ikke påvist», får du vite der.

Fakta Slik lyder hele teksten til forklaringen på prøvesvaret: Hva hvis du ikke forstår prøvesvaret? Hvis du ikke forstår prøvesvaret ditt, kan fastlegen din hjelpe deg. Hvis det i prøvesvaret ditt står noe annet enn «påvist» eller «ikke påvist», kan det hende du må testes på nytt. Dette kan gjelde hvis det står for eksempel: «se kommentar» og en setning som kan være vanskelig å forstå

«inkonklusivt»

Noe annet som kan være vanskelig å forstå Hvis du får et slikt prøvesvar må du ta en ny koronatest. Har du spørsmål om prøvesvaret kan du kontakte fastlegen din. Slik er svaret fra Akershus universitetssykehus dersom testen viser at du ikke er smittet: Vis mer

privat

Leder for allmennlegene: – Skjønner forvirringen

– Jeg skjønner godt at det skaper forvirring når man bruker begrepene negativt og positivt om prøvesvar, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

– For oss i helsetjenesten er det naturlig, men for folk flest betyr jo begrepene det motsatte i dagligtalen. Jeg har opplevd flere ganger at pasienter ikke skjønner det når jeg sier «negativt svar på prøven». De tolker det motsatt.

Kvittum Tangen mener påvist/ikke påvist er lettere å forstå, og at det bør stå som svar til pasientene på Helsenorge.

– Misforståelser og byråkratisk språk skaper bare merarbeid for fastlegene. Dette bør det ryddes opp i, sier hun.

Ahus: – Velkjente begreper som er lette å forstå

Ahus har valgt å bruke positiv/negativ i svaret sitt.

Janne Pedersen, direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi ved Akershus universitetssykehus (Ahus), forklarer hvorfor:

– Ahus ønsker at våre svar skal være så enkle å forstå som mulig. Vi mener at positiv og negativ test er velkjente begreper som de fleste kjenner til, og dermed er lette å forstå. Mediene bruker jevnlig begrepene positiv og negativ test for sars-cov-2, skriver hun i en e-post.

Hun påpeker videre at det nylig kom en oppfordring fra Helsenorge.no og MSIS-databasen om at alle laboratorier skal gi ut svar i form av positiv/negativ på prøvene.

Fakta Rundt 80.000 testes i uken Til og med uke 37 (forrige uke) hadde 895.517 personer blitt testet for sars-CoV-2, tilsvarende ca. 17 prosent av befolkningen.

I uke 37 ble 78.087 personer testet, og det var en nedgang på 10 prosent sammenlignet med uken før (86 808).

Andelen positive blant de testede var 0,96 prosent i uke 37 mot 0,85 prosent i uke 36.

Fylkesoversikten viser at Oslo hadde høyest andel positive prøver i uke 37 (2,2 prosent), mens Viken hadde høyest andel positive i uke 36 (1,8 prosent). Vis mer

– Laboratoriets kommentar til det enkelte prøvesvaret er nå blitt synlig på Helsenorge.no. Dette vil forhåpentlig også bidra til at det blir mindre rom for misforståelser, skriver hun.

Men gjør egentlig kommentaren det enklere å forstå? Den som kommer fra Ahus til negativt svar, lyder slik:

«Negativ test i inkubasjonstiden kan ikke brukes til å avslutte karantene/isolering dersom dette er indisert etter kriteriene til Folkehelseinstituttet. Oppheving av isolasjon etter påvist smitte kan ikke avgjøres av negativ test alene. Se fhi.no for oppdaterte retningslinjer. For inneliggende pasienter vises det til EQS prosedyre 39300.»

Slik er svaret fra Oslo universitetssykehus dersom testen viser at du ikke er smittet:

privat

– Ingen nasjonal standard

Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet, skriver på e-post at det er viktig at folk forstår prøvesvarene som de får etter å ha tatt koronatest.

– Derfor er vi i dialog med Folkehelseinstituttet om hva som skal stå i prøvesvarene på helsenorge.no. Det ble nylig lagt til en forklarende tekst som kan hjelpe, skriver han videre.

Ifølge prosjektleder Kristine Brodahl ved Avdeling for rådgivning i e-helse ved på Folkehelseinstituttet foreligger det ikke en nasjonal standard for besvarelse av prøver.

– Laboratoriene avgjør selv hvordan de svarer ut, basert på medisinskfaglige eller tekniske årsaker, skriver hun i en e-post. – Pasienten må kontakte sin lege dersom noe er uklart.

