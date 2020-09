Nakstad svarer: Dra på høstferie med god samvittighet

De neste to ukene har landets skoleelever fri. Med høstferien reiser flere bort. Men Oslo er rødt, og det er smittefare i nesten alle bydeler. Bør folk unngå hovedstaden?

Nå nettopp

– Nei, svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Så lenge folk er friske og holder seg til smittevernrådene, kan de reise til Oslo, besøke teater og museum.

Samtidig anbefaler han at turister bør unngå å utsette seg for smitte hvis de reiser gjennom eller via Oslo, for eksempel når man reiser via Gardermoen.

