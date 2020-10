Bilkjørere må forberede seg på snø og glatt føre flere steder

Sør-Norge beholder penværet kanskje helt ut i neste uke. Men i flere deler av landet må bilførerne forberede seg på mulige varsler om snø og glatt føre.

Fjellet i Vestlandet fikk snøfall allerede i september. Det er varslet videre lavere temperaturer og snø flere steder både nord og andre steder i fjellet. Foto: Statens vegvesen / webkamera / NTB

NTB

Nå nettopp

– Vi kan komme med varsler for å gjøre folk oppmerksom på at det kan komme snø på steder der man ikke har fått så mye snø enda i år, sier statsmeteorolog Marit Berger i Meteorologisk institutt.

Det gjelder for Nord-Norge de nærmeste dagene, men det kan også bli kaldt enkelte steder lenger sør i helga, hvis prognosene med kaldt vær holder seg. Da kan det bli snø.

Vinterlig i nord

Nord-Norge får i helga lavtrykk, mer vind og nedbør.

– Det blir kjøligere i Nord-Norge nå. I løpet av helgen og kanskje neste uke blir det mer vinterlige forhold, sier meteorologen. Hun legger til at det er vanskelig å si nøyaktig hvor lavt snøengrensen vil gå.

– Men det er greit å ha skiftet til vinterdekk, minner hun om til de som fortsatt ikke har gjort det.

Lavtrykket blir liggende utenfor Lofoten. Det trekker med seg nedbør, vind og kjølige luft. Det blir lavere temperaturer og kjøligere ut over helgen på vestsiden av landet. Det gjelder både for nordover fra Stad, men også et stykke sørover som ikke helt slipper unna.

Høytrykk i sør

Trøndelag får til uka pålandsvind med mer skyer og muligheter for regnbyger, særlig i ytre strøk. De får ikke glede av høytrykket som dekker deler av Sør-Norge.

– Men det blir ikke fullt så lave temperaturer som i Nord-Norge. De ligger godt på plussiden. Nattfrost blir ikke noe problem. Det er ventet skyer også om natta til å starte og med mellom 6 og 7 grader, sier Berger.

Mange deler av Sør-Norge har hatt et veldig pent vær i flere dager. Dette vil fortsette en stund videre, men det svekker seg ved helgen og innover i neste uke.

– Det ligger et høytrykk ute i Atlanterhavet, vest for landet. Det kan bli et skifte etter helgen med en endring i været. Nedbør vil først komme på Sørlandet, mens på Østlandet henger det litt igjen og her vil godværet vil varer lengst, sier meteorologen.