Bistandsadvokat angrep både Wara og samboeren

– All empati ble svart med en knyttneve. Det bør være straffeskjerpende, mener Hermann Skard. Han er bistandsadvokat for ekteparet Tybring-Gjedde.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (t.v.) og hennes bistandsadvokat Hermann Skard møtte i retten torsdag til sluttprosedyrene. Tybring-Gjedde er en av de fornærmede i saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

10 minutter siden

Torsdag la aktoratet ned påstand om to års fengsel for Laila Anita Bertheussen.

Etter at aktoratets sluttprosedyre var over, tok advokat Hermann Skard ordet. Han er bistandsadvokat for ekteparet Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. De er fornærmede i trusselsaken. Det er også kommet trusler mot dem, som Bertheussen er tiltalt for.

Fakta Dette er saken Laila Anita Bertheussen (55) er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter Straffelovens §115. Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Denne saken ble henlagt etter kort tid. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er fredag 23. oktober. De avsluttende prosedyrene startet onsdag 21. oktober. Vis mer

Skard mener at Bertheussen ble nødt til å utføre handlingene for å rette oppmerksomheten mot teaterstykket Ways of seeing.

Skard mener i tillegg at det ikke hersker tvil om at det var Bertheussen som sendte alle forsendelsene til advokat Elden i etterkant av siktelsen. Dette er forsendelser med ny informasjon og hvor en ukjent tar på seg skyld for truslene.

Les også Aktor mener Bertheussen bør dømmes til to års fengsel

– All empati ble svart med en knyttneve

Skard påpekte i retten at Ingvil Smines Tybring-Gjedde hadde vist stor empati til Bertheussen etter at det ble kjent at boligen til Wara/Bertheussen ble filmet i teaterstykket.

Tybring-Gjedde inviterte derfor Bertheussen inn i den mye omtalte chat-gruppen som flere ganger har vært tema i retten.

– All empati ble svart med en knyttneve. Det bør være straffeskjerpende, sa Skard.

Skard fortsatte videre med at ekteparets sosiale liv ble kraftig rammet av trusselbrevet. De kunne ikke være ute og møte velgere for Frp, partiet de representerer.

Bertheussen har i retten kalt Ingvil Smines Tybring-Gjedde «persilleblad» og «skremt gås». Dette fordi Tybring-Gjedde har klart gitt uttrykk for at hun ble skremt.

Skard mener at også dette taler for at det var Bertheussen som sto bak brevet.

Les også Tybring-Gjedde: – Fikk mistanke til Bertheussen etter trusselbrev

Angrep også Tor Mikkel Wara

Skard gikk langt i å si at tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har tilpasset sine forklaringer underveis i saken.

Han er ikke tiltalt i saken, men han er samboer med Bertheussen.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (t.v.) i retten onsdag, her med sin samboers medforsvarer Bernt Heiberg. Foto: Berit Roald, NTB

Tidlig i etterforskningen i saken, mens han var justisminister, gikk han hardt ut mot de han trodde sto bak trusselbrevene. Han mente at dette var er trussel mot demokratiet.

Skard la til at det ikke virker som at Justisministeren syns truslene var så farlige likevel, da anklagen ble rettet mot samboeren. Dette mener Skard styrker teorien om at Wara ikke snakker sant.

Skard avsluttet med å legge ned påstand om at Bertheussen betaler inntil 5000 kroner i oppreisningserstatning til Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Les også «Er Waras forklaring tilpasset bevisene?» Det spør rettskommentator Inge D. Hanssen

Aktor: Wara tonet ned truslene

Også aktor Frederik Ranke var innom samme tema i sin sluttprosedyre litt tidligere torsdag formiddag.

Han la vekt på hvordan fornærmede Tor Mikkel Wara reagerte på truslene før Bertheussen ble pågrepet i mars i fjor.

Ranke leste da opp stikkord fra et intervju med mediene daværende justisminister Wara ga etter angrepene.

«God oppfølging av politiet, ivaretatt, påvirker jobben som statsråd, men ikke politikken», var noen av stikkordene Ranket leste opp.

– Da Wara forklarte seg i retten, tonet han ned truslene, fortsatte Ranke.

Han la til at det trolig skjedde fordi Wara er samboer med tiltalte Bertheussen.

– Han er i en umulig skvis, sa Ranke.