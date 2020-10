Lønnsomheten i Norges største e-helseprosjekt kan falle med 1,7 milliarder

Hvis ikke flere kommuner melder seg på, vil det gigantiske journalprosjektet Akson kunne bli langt mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt enn det som tidligere er lagt til grunn.

Legevaktene er blant helsevirksomhetene som skal kobles til Akson. Stian Lysberg Solum

7. okt. 2020 05:34 Sist oppdatert 19 minutter siden

Det viser tall Aftenposten har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse.

Bakgrunnen er planene om å innføre Akson, et omfattende journal- og samhandlingsprosjekt for helsetjenesten i kommunene. Det skal føre til bedre flyt av viktige pasientopplysninger.

Det vil koste 11,2 milliarder kroner å anskaffe Akson. For at systemet skal gi god avkastning, er det derfor viktig at det tas i bruk av flest mulig kommuner.

Fakta Dette er Akson Et omfattende prosjekt som skal gi en ny, felles journalløsning for kommunene. Det skal kommunisere med andre digitale løsninger i hele det norske helsevesenet. Investeringskostnaden for Akson er estimert til 11,2 milliarder kroner. De totale kostnadene, inkludert innføring og drift frem mot 2040, er beregnet til 22 milliarder kroner. Flere aktører og fagfolk har gitt uttrykk for stor skepsis til planene, mens andre, blant annet Norsk Sykepleierforbund, er positive og mener det er viktig å få på plass. I sommer hadde 183 av 291 aktuelle kommuner signalisert at de vil støtte opp under det videre arbeidet. I oktober hadde dette økt til 185. Det er etablert en egen styringsgruppe med representanter fra ulike helsevirksomheter, kommuner og organisasjoner for helsearbeidere. Etter planen skal den første kommunen ta det i bruk i 2025. Målet er at systemet skal være i drift i de fleste kommuner innen utgangen av 2030 og hos 60 prosent av fastlegene innen 2033. Det er anslått at rundt 150.000 ansatte skal bruke systemet, som er planlagt organisert som et eget offentlig eid aksjeselskap. Det er foreløpig ikke avgjort hvem som skal utvikle og levere teknologien. Vis mer

Fra 2,9 til 1,2 milliarder i pluss

I Midt-Norge innføres en egen løsning. Disse kommunene skal ikke være med i Akson.

De samfunnsøkonomiske regnestykkene er gjort med utgangspunkt i at Akson tas i bruk i kommuner som sammenlagt har 85 prosent av landets resterende befolkning.

Med dette grunnlaget er det anslått at prosjektet vil gi samfunnet en økonomisk gevinst på 2,9 milliarder kroner.

Verdiene ligger blant annet i at det brukes mindre tid på lete etter informasjon, at det blir færre uønskede hendelser, og at man kan vrake andre kostbare IT-løsninger.

Regjeringen gikk i vår ut og ba kommunene avklare hvor mange som støtter opp under Akson.

185 kommuner har så langt gjort dette. Disse utgjør 65 prosent av innbyggerne utenfor Midt-Norge, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom dette tallet ikke endrer seg, vil Akson bli langt mindre lønnsomt for samfunnet enn tidligere beregnet.

Gevinsten vil bli redusert fra 2,9 til 1,2 milliarder kroner dersom andelen blir liggende på rundt 65 prosent.

Det er beregnet at prosjektet vil være lønnsomt så lenge det tas i bruk i kommuner som sammenlagt har 55 prosent av landets resterende befolkning.

Flere kan komme til

Statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet understreker at det er fullt mulig for resten av kommunene å komme etter på et senere tidspunkt.

«Målet om at alle kommuner utenfor helseregion Midt-Norge tar felles kommunal journalløsning i bruk, vil ligge fast», skriver hun i en e-post.

Inger Klippen (H) er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Geir Olsen

Hun opplyser at flere kommuner har gitt uttrykk for at de ønsker mer informasjon, mens andre ikke har hatt tid eller mulighet til å prioritere saken før fristen i sommer.

Det er foreløpig lagt til grunn at det vil være frivillig for kommunene å være med i Akson-prosjektet.

Men dette kan komme til å endre seg. Direktoratet for e-helse har tidligere vurdert at det kan bli nødvendig å gi kommunene plikt til å bruke Akson dersom man skal nå alle målene som er satt.

Sp vil ha høringsrunde

Et sentralt premiss for det omstridte prosjektet er at det skal være et spleiselag mellom stat og kommuner. Samtidig er det er kommunene som må ta hoveddelen av regningen. De må også bære kostnadene for innføring og drift av systemet.

Hvordan dette skal løses i kommuner med presset økonomi, er blant flere ubesvarte spørsmål.

Det har så langt vært brukt over 200 millioner kroner på utredninger og planlegging rundt Akson. Det er fremdeles ikke avgjort hvem som skal levere journalsystemet.

De siste månedene har vært preget av strid rundt prosjektet. Ulike fagmiljøer, regjeringspolitikere og opposisjonen har vært uenige om hvor gode planene egentlig er.

Senterpartiet har nå foreslått at det gjennomføres en full, offentlig høringsrunde før man går videre i arbeidet. Det er foreløpig uklart hvor bred politisk støtte det er til dette.