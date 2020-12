Utreisefristen for 18 år gamle Mustafa Hasan er utsatt til 28. desember

Mustafa Hasan (18) har fått utsatt fristen med å reise ut av Norge til Jordan til 28. desember, opplyser advokaten hans til NTB.

NTB

1. des. 2020 17:16 Sist oppdatert nå nettopp

Begrunnelsen er at Mustafa Hasan ikke har jordansk pass, og at han har tatt skritt for å skaffe seg slikt pass, opplyser hans advokat Nicolai Skjerdal til NTB.

Myndighetene har tidligere krevd at 18-åringen skulle forlate Norge innen 7. desember.

Saken om Hasan, som kom til Norge sammen med familien som seksåring, har vakt mye engasjement. Søndag viste demonstranter sin støtte utenfor Stortinget og krevde at han får bli i landet.

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Nylig fylte han 18 år, og denne måneden mottok han et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda (Une) om å forlate landet innen 7. desember.

I tillegg er en bror også fortsatt i Norge.