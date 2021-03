Erling Lorentzen er død

Erling Lorentzen, enkemannen til prinsesse Ragnhild, døde tirsdag etter kort tids sykdom, 98 år gammel, opplyser familien til NTB.

Erling Lorentzen fotografert i 2019. Foto: Heiko Junge

9. mars 2021

Lorentzen giftet seg i 1953 med prinsesse Ragnhild, det eldste barnet til kong Olav, og søsteren til kong Harald. Prinsesse Ragnhild døde i 2012 i parets hjem i Rio de Janeiro.

– Vår kjære far, Erling Lorentzen, sovnet stille inn i Oslo i dag, 9. mars 2021, opplyser Lorentzens familie til NTB via Slottet.

Kong Harald uttrykker i en kondolansemelding på vegne av hele kongefamilien sorg etter dødsfallet.

– Det er med stor sorg vi har mottatt det triste budskapet om at Erling Sven Lorentzen er sovnet inn. Våre tanker går til hans nærmeste, som har mistet en god far, svigerfar, bestefar og oldefar, sier kong Harald.

Erling Lorentzen giftet seg i 1953 med prinsesse Ragnhild. Foto: NTB / NTB

Skipsreder og motstandsmann

Lorentzen var skipsreder og forretningsmann og gjorde seg bemerket som motstandsmann under krigen. Da samarbeidet han med blant annet Gunnar Sønsteby i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten.

Han var livvakt for kongefamilien da de kom tilbake til Oslo 7. juni 1945, og det var slik han møtte prinsesse Ragnhild, som senere ble hans kone.

Etter bryllupet bosatte paret seg i Brasil, der Lorentzen slo seg opp som en svært vellykket forretningsmann.

Aktiv i debatt

Den siste tiden har Lorentzen tilbrakt i Norge. Han var blant annet aktivt med i debatten om TV-serien «Atlantic Crossing», som omhandler kongefamiliens liv i krigsdagene på 40-tallet.

– Gjennom å legge seg tett på virkelige begivenheter, med kjente historiske personer hvis liv vi vet noe om, og samtidig ta seg de største friheter, skaper «Atlantic Crossing» et dypt løgnaktig inntrykk av historien, skrev Lorentzen i en kronikk i Aftenposten om serien.

Serieskaperne understreket i sitt svar at de aldri hadde hevdet at de ville gi en korrekt gjengivelse av historien, men at de hadde latt seg inspirere av de virkelige hendelsene.

Lorentzen var også en av de finansielle støttespillerne til nettavisen Aldrimer, som dekket det norske forsvaret og sikkerhetssituasjonen her til lands.

Erling Lorentzen og hans venninne Ebba Løvenskiold fotografert da de ankom slottet i forbindelse med Prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon i 2019. Foto: Terje Pedersen

Tildelt flere utmerkelser

Lorentzen er tildelt en rekke utmerkelser, blant annet St. Olavsmedaljen med ekegren for sin krigsinnsats. I 1977 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Lorentzen var sønn av skipsreder Øyvind Lorentzen og Ragna Nilsen, og kom opprinnelig fra Huseby i Oslo.