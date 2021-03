Hele verdens øyne rettes mot Norge. Torsdag kan EU endre anbefalingen for Astra Zeneca-vaksinen.

Steinar Madsen (t.v.), medisinsk fagdirektør i legemiddelverket, og Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket. Her under et pressemøte med Legemiddelverket om mistenkte bivirkninger i forbindelse med Astra Zeneca-vaksinen og prosessen videre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB