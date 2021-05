Søk avsluttet etter snøskred ved Gaustatoppen

Politiet har avsluttet søket etter at det lørdag gikk et stort snøskred ved Gaustatoppen. Det er ikke tegn til at noen personer ble tatt av skredet.

Hjelpemannskaper i aksjon ved Gaustatoppen der det gikk et større skred lørdag ettermiddag. Foto: Telemark Røde Kors Hjelpekorps / NTB

NTB

8. mai 2021 16:33 Sist oppdatert nå nettopp

Sørøst politidistrikt melder klokken 19.20 at søket er avsluttet.

– Redningsmannskaper og politiet har ikke klart å finne tegn til at det kan være mennesker i skredet, skriver politiet på Twitter.

Nødetatene rykket lørdag ut etter at det gikk et større snøskred ved Gaustatoppen.

Det ble meldt om at det var sett skispor inn i skredområdet, men at man ikke vet om skisporene er nye eller gamle.

– Politiet har vært i kontakt med tre personer som har vært i området der skred har vært utløst. Disse er i god behold og har ikke vært tatt av skred, opplyser Sørøst politidistrikt i 16-tiden, snaue to timer etter meldingen om skredet.

Ønsker informasjon

Ved 17.30-tiden opplyste politiet at de ønsker informasjon dersom noen er savnet i området. På det tidspunktet fikk NTB opplyst at det ble gjort en vurdering på hvorvidt søket skal fortsette.

Da var det gjort søk både med helikopter og hund. Hundene konsentrerte seg om det nedre området, men det ble ikke gjort markeringer. Det er heller ikke mottatt signaler fra skredsøkere.

Skredet det ble søkt i, er rundt 50 meter bredt og cirka 250 meter langt.

Skredet gikk på østsiden

I tillegg til politi var også mannskaper fra Røde Kors og flere hjelpekorps, samt Telemark Røde Kors Skredgruppe på stedet.

Ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge har skredet gått på østsiden. Redningsressursene måtte ta hensyn til faren for nye skred.

– Vi fikk melding fra politiet basert på en veldig usikker melding fra en som observerte rasområdet fra cirka ti kilometer unna, opplyser redningsleder Siv Namork ved HRS til avisen.