– Dersom det kan gjøre arbeidsmiljøet bedre og sikre jobbene, så er det jo en vinn-vinn-situasjon det her, sier Terje Formo, som på Kværner i Verdal er Mr. Robotisering.

Typisk trøndersk novembervær ligger som en rå, kald hånd over det 650 mål store industriområdet mot fjorden. Selv solen synes det er for grått og trist til mer enn å titte frem denne morgenen, der vi står i kø for å få på oss oransje kjeledresser.