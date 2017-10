Flere skal returneres til Nord- og Vest-Afrika

– Selv om tilstrømming over det sentrale Middelhavet har avtatt de siste månedene, er potensialet for ankomster av migranter fra Nord- og Vest-Afrika til Europa fremdeles stor, og strømmen over det vestlige Middelhavet er økende. Det er derfor ønskelig å prioritere arbeidet mot dette området i enda større grad, forklarer Torkil Åmland (Frp), statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren, i en epost til Vårt Land.

I statsbudsjettet for 2018 heter det at «politiet skal vektlegge (...) strategiske forhold, som for eksempel returer som gir signaleffekt og kan ha innvirkning på tilstrømmingen fremover, skriver Justisdepartementet.

13 spesialutsendinger for utlendingssaker

Justisdepartementet bekrefter overfor Vårt Land at det i dag finnes 13 spesialutsendinger for utlendingssaker ved «relevante norske ambassader».

Måltallet for tvangsreturer har de siste årene vært 9000. For 2018 er det nedjustert til 7500.

Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) ser behovet for en spesialutsending, men ikke at regjeringen opprettholder størrelsen på Politiets utlendingsenhet når måltallet har gått fra 9000 til 7500.