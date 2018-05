16-åringen ble kjent skyldig i drapene på Tone Ilebekk (48) og Jakob Hassan (14). Den nå 17 år gamle gutten ble dømt til å betale 1,4 millioner kroner i erstatning til de dreptes etterlatte etter at Agder lagmannsrett i september i fjor dømte ham til elleve års fengsel.

Lagmannsretten uttrykte forståelse for at den skyldige tenåringen vanskelig ville bli i stand til å betjene oppreisningserstatningen på 1,4 millioner samt øvrig erstatning på 100.000 kroner etter dobbeltdrapet, men fant at det ville virke urimelig overfor de etterlatte.

– Det er klart at det vil vesentlig vanskeliggjøre hans muligheter til å etablere et bærekraftig økonomisk grunnlag for en alminnelig tilværelse. Rehabiliteringshensyn taler derfor for at ansvaret lempes, skrev lagmannsretten.

Ny lov

Etter råd fra forsvareren, advokat Svein Kjetil Stallemo, anket gutten erstatningsdelen av saken inn for Høyesterett. Advokaten mener det er galt at barn at skal idømmes erstatning og har vist til en ny paragraf i Grunnloven som skal særlig ta hensyn til barnas beste.

– Lagmannsretten har avgjort spørsmålet om erstatning utelukkende på grunnlag av skadeserstatningsloven og forarbeidene. Vi mener at det må gjøres en langt bredere vurdering. Vi vil blant annet vise til grunnlovsendringen om barns rettigheter fra 2014, sa Stallemo til Rett24 i vinter.

Ankeutvalget i Høyesterett vurderte saken som prinsipiell og vil behandle saken mandag.

Stor belastning

Det var i desember 2016 at 16-åringen drepte Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) med kniv på Wilds Minne skole i Kristiansand. 48 år gamle Ilebekk ble drept da hun prøvde å hjelpe Hassan.

– Det er gledelig at Høyesterett har funnet grunn til å behandle erstatningsspørsmålet, sa 16-åringens forsvarer Svein Kjetil Stallemo til Fædrelandsvennen.

Ilebekks enkemann uttalte til Fædrelandsvennen at de var svært skuffet over at Høyesterett lot anken slippe inn for behandling.

– Dette er en stor belastning for oss, og det betyr at vi ikke er ferdig med saken. Vi kan ikke forstå at man anker over erstatningen, sa enkemannen.