Som statssekretær i Justisdepartementet hadde Vidar Brein-Karlsen tilgang til høyt gradert informasjon med stor betydning for nasjonal sikkerhet. Huawei er i USA er blitt pekt på som en sikkerhetstrussel, skriver Dagens Næringsliv.

Karantenenemnda konkluderte i mars med at Brein-Karlsen må få seks måneders karantene til juli og deretter tolv måneders saksforbud når han nå blir direktør for samfunns- og myndighetskontakt i Huawei.

I Norge har Huawei blant annet vært med på å bygge ut mobilnettet. Politiets sikkerhetstjeneste sa i 2014 at det er et problem at et selskap fra et land Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid, med gjør det.

Brein-Karlsen var statssekretær fra oktober 2013 til januar 2018. Karantenen betyr at han ikke har lov til å være i kontakt med Huawei under karanteneperioden, og han får derfor full lønnskompensasjon i de seks månedene forbudet gjelder. Saksforbudet varer fram til sommeren 2019.

37-åringen sier til DN han har forståelse for den lange karantenetiden.

– Karantenen var forutsigbar, mange som skal jobbe med kommunikasjon får det, sier han.