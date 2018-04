Pollenallergisesongen er forsinket og blir spesiell i år

– Vi har hatt en ettervinter som er nokså kald. Det gjør at de tidligste pollentypene, or og hassel blir utsatt. Disse vil ha en spredning samtidig som bjørk, forteller Hallvard Ramfjord, pollenforsker i Norges Astma- og Allergiforbund.

Gjennomsnittlig startdato på pollenspredningen de siste ti årene har ligget rundt 7. mars. Nå, én måned senere, har pollenspredningen så vidt begynt.

– Pollenmengden ble bestemt før vinteren, den er lik nesten hvert år. Forskjellen nå er at alt vil komme samtidig. Hele sesongen blir komprimert, forteller Ramfjord.

Pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund viser at ingen av landets regioner har nådd en moderat spredning av pollen ennå.

Fakta: Pollenallergi Pollenallergi skyldes at mange reagerer allergisk på visse proteiner som finnes i pollen fra noen typer trær, gress og ugress. På fagspråket kalles pollenallergi for sesongallergisk rhinitt, på folkemunne høysnue. Typiske symptomer er rennende nese og øyne som både renner og klør. Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund.

Disse regionene blir spesielt rammet

Er du pollenallergiker i Oslo-regionen, Innlandet og Trøndelag er du en av dem som står i faresonen, opplyser forskeren.

– Kysten har hatt et stabilt mildt klima nesten som normalen. Nord-Norge er alltid kaldt. Så effekten av denne ettervinteren blir mest merkbar rundt Oslo, Innlandet og Trøndelag. Her må pollenallergikere være ekstra varsomme, forteller Ramfjord.

Ingar Storfjell

Regnvær gjør alt bedre

Regnvær er oftest omtalt som dårlig vær for de fleste. Er man pollenallergiker, betyr det godt nytt med mindre plager.

– Regnet har den effekten at den vasker luften. Så nedbør er godt for dem som sliter med pollen, opplyser Ramfjord.

Er du en av dem som bruker forebyggende medisin, kan det være lurt å begynne nå.

– Når pollen nå kommer til å bli sendt ut med stor kraft, er det bare for dem som går på forebyggende medisin å ruste seg opp, mener Ramfjord.

Fakta: Pollen Pollen er bitte små partikler med varierende diameter og vekt som frigis til luften og spres med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art. Man antar at i overkant av 20 prosent av befolkningen har mer eller mindre alvorlig pollenallergi – ca. én million nordmenn. De vanligste typene er or, hassel og bjørk og samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. Pollenallergi forekommer oftest i aldersgruppen 5–40 år, og det ser ut til at flere og flere får sykdommen. Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund.

Positiv til den komprimerte pollensesongen

Ifølge forskeren er den komprimerte våren positiv for pollenallergikere. Pollen virker negativt på immunforsvaret og allmenntilstanden. En lang sesong er verre for tilstanden.

– Jo lenger sesongen er, jo verre er det for immunforsvaret til dem som sliter med allergi. Årsaken er at immunforsvaret og allmenntilstanden blir slitt ut over tid. Nå kan immunforsvaret løse det på mye kortere tid, opplyser Ramfjord.