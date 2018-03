Røyken la seg som et tykt svart teppe som kunne sees fra flere kilometers avstand da en buss på E18 tok fyr onsdag morgen.

Like etter klokken 08 onsdag morgen meldte politiet at en buss sto i full fyr på E18 ved Svartskog. Alle passasjerer kom seg ut av bussen og det var ingen personskader. Det dreier seg om en buss som går på vanlig drivstoff.

Ifølge politiet skal brannen nå være slukket, og de venter på å fjernet bussen med tauebil. Passasjerene og sjåføren skal være fraktet med en annen buss til Oslo.

– Det er bergingsmannskaper på stedet som venter på klarsignal av brannmannskapene for å få fjernet bussen, forteller operasjonsleder, Tom Sandberg.

Sjåføren av bussen skal ha forlatt stedet.

Ifølge politiet skal sjåføren av bussen som sto i brann ha forlatt stedet med en annen buss.

– Vi prøver å få kontakt med bussjåføren, han har forlatt stedet i en annen buss og kjørt videre, forteller Sandberg.

Sjåføren er nå kommet tilbake og avhørt, opplyser politiet.

Teresa Visedo er blant øyenvitnene på stedet som kom til stedet like etter at brannen brøt ut. Hun var passasjer i bussen som kom like bak.

– Det så ut til brannen startet bak i bussen. Nå står bussen i veikanten, på høyre side, og det kommer røyk fra bussen, opplyser hun.

Bussjåføren luktet brent

Det var på linje 6, Skjærhalden-Oslo-ruten, brannen skal ha oppstått. Bussjåføren skal ha stoppet bussen da det begynte å lukte brent, opplyser Nettbuss Travel.

– Bussjåføren kjente at det begynte å lukte brent bak i bussen, da stoppet han opp og evakuerte bussen, forteller markedssjef i Nettbuss travel, Svein-Arne Vik.

Det er mest sannsynligvis i motorrommet brannen skal ha startet.

– Vi vet ikke helt sikkert enda. Mye tyder på at brannen skal ha startet bak i bussen i motorrommet.

Politiet vet ikke når veien nordover blir åpnet igjen, trafikken går nå via E6. E18 fra Oslo og sørover er nå åpnet igjen.

Brannvesen på stedet. Full fyr i bussen. Vanlig drivstoff. — Politiet i Øst (@politietost) March 28, 2018

Politiet opplyser at en bergingsbil nå er på stedet for å fjerne bussen. Veien må strøs, da vannet som er benyttet for å slukke har frosset i veibanen.