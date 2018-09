Justisdepartementet innkalte tidligere i høst de andre departementene til møte for å diskutere «ulik praksis» ved bruk av mobiltelefoner og elektronisk utstyr i utlandet. Møtet ble holdt 14. september, og departementet bekrefter overfor Dagens Næringsliv at samtlige departementer, samt Statsministerens kontor, stilte på møtet og at det jobbes med felles retningslinjer på tvers av departementene.

PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som var til stede for å gi en orientering om trussel- og sårbarhetsbildet, sier at de har stilt seg til disposisjon for å bistå i arbeidet.

Departementet vil ikke si på hvilken måte de nye retningslinjene vil skille seg fra de eksisterende, eller om de vil bli gjort offentlige eller holdes på internt, gradert nivå. Det er heller ikke kjent når arbeidet ventes å være ferdig.

Spørsmålet om nye retningslinjer ble aktualisert etter at tidligere fiskeriminister Per Sandberg tok med seg jobbtelefonen på en privat feriereise til Iran.