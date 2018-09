Egersund: Naboer hørte smell fra huset

Brannen i Fjellveien i Egersund ble meldt klokken 22.07 mandag kveld. Hva som skjedde i forkant av brannen er uklart, men naboer hørte et kraftig smell, skriver Stavanger Aftenblad.

Det unge, sudanske paret bodde i kjellerleiligheten. Det er to andre leiligheter i huset. Han som bor i midtleiligheten, fikk brannluken slått ut av smellet og det veltet røyk ut av vedovnen. I toppleiligheten bor det fire personer. Alle kom uskadet fra hendelsen.

Brannen, eller kanskje heller røykutviklingen, beskrives som intens av naboer. Brannvesenet kom fort til stedet sammen med ambulanser.

Flyttet inn i juni

Ifølge øyenvitner, ble den døde kvinnen tatt ut av huset rundt klokken 23.00. Mannen, som er siktet for drap, ble tatt hånd om av politiet.

Ifølge vitner flyttet paret inn i leiligheten i juni. De skal være i midten av tyveårene. De beskrives som hyggelige, selv om kontakten med nabolaget har vært minimal.

Nina Grure ved Eigersund voksenopplæringssenter bekrefter at det dreier seg om personer med tilknytning til skolen. Tirsdag morgen var det tent to lys i resepsjonen på opplæringssenteret. Elever og ansatte er informert om hendelsen og de er sterkt preget av det som skjedde mandag kveld bare et par hundre meter unna skolen.

Vitner

– Det er avhørt flere vitner, og kriminalteknikere jobbet tirsdag på stedet. Politiet har også bedt Kripos om teknisk bistand. Avdøde vil bli obdusert, opplyser Jon Dagsland, hos politiet.

Anne Siri Kvamsø bor i en tverrgate ovenfor Fjellveien. Hun hørte det hun beskriver som «to kraftige poff» mandag kveld.

– De var så pass kraftige at jeg måtte rundt for se om det hadde skjedd noe i huset vårt, sier hun.

En annen nabo forteller at han trodde kommunen var ute og gjorde et eller annet i kummene. Også han bor et godt stykke fra huset i Fjellveien.

Politiadvokat Martin Soma bekrefter at det er omstendigheter rundt dødsfallet som gjør at mannen er siktet. Politiet sier at mannen var ved leiligheten da de kom til plassen mandag kveld. Tirsdag formiddag satt mannen i avhør.

Hunder

Kommunalsjef Leif Broch er ansvarlig for kommunikasjon og krisetakling i Eigersund kommune. Han vil ikke si så mye «på det nåværende tidspunkt».

– Vi følger opp alle involverte. Dette har vi rutiner for, men vi forholder oss til at dette er en politisak, sier han.

Fjellveien ligger i et rolig strøk. Husene ligger i en blindvei i utkanten av Egersund.

I tolvtiden tirsdag gikk krimteknikere inn i huset. Samtidig ble det søkt med hund etter det som kan ha vært et mordvåpen. Søket foregikk rundt terrassen og i de omliggende hagene.

Politiet ber om tips og de varsler at nabolaget kommer til å få besøk med det første.