Pepperspray mot restaurant i Oslo

– Vi fikk kontroll på ham utenfor Nationaltheatret stasjon kort tid etterpå, og han er pågrepet, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB ved 2-tiden natt til søndag. Gjerningsmannen er 17 år gammel, og barnevernet er derfor varslet om saken.

Hendelsen fant sted ved restauranten Papyon i Stortingsgaten. Gulbrandsen sier politiet foreløpig ikke vet hvorfor gutten brukte pepperspray mot gjestene ved lokalet.

– Men vi har fått opplysninger om at han har forsøkt å stjele fra gjestene på stedet. Om han brukte sprayen for å skape forvirring eller om det var en reaksjon på at han ble oppdaget, vet vi ikke.

De som ble truffet av sprayen, fikk behandling av ambulansepersonell som kom til stedet, forteller operasjonslederen.

– Det svir forferdelig å få dette i øynene, og man må skylle med vann. Det kan trenges mange liter, avhengig av hvor mye man har fått i øynene, sier Gulbrandsen, men kan berolige med at sprayen ikke er farlig.

– Så sant det er en vanlig pepperspray og ikke noe annet, så er det ikke skadelig. De kommer seg nok raskt, men det er ikke sikkert det er stemning for å feste noe mer i kveld.

Pepperspray er ulovlig for andre enn politiet og enkelte i Forsvaret. 17-åringen blir derfor anmeldt for brudd på våpenloven i tillegg til bruken av sprayen.