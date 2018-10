Militærkolonner kan påvirke tirsdagstrafikken

Vegtrafikksentralen for Østlandet melder på Twitter at det kjøres militærkolonne på E6 fra Lillehammer til Rygge mellom klokken 5 og klokken 7.30. Litt senere – fra klokken 9 til klokken 18.30 – kjører militærkjøretøy i kolonne i begge retninger på E6 mellom Rygge og Kolomoen og på riksvei 3 mellom Kolomoen og Rena.

I Midt-Norge blir det kolonne mellom Åndalsnes og Dombås. Den vil pågå mellom klokken 11 og klokken 16.50, opplyser veitrafikksentralen for Midt-Norge på Twitter.

Vegvesenet opplyser at trafikken tidvis kan gå saktere og minner samtidig om at det er forbudt å bryte inn i kolonnen.

Presseoffiser Fredrik Tandberg i Forsvaret gikk nylig ut i NRK og ba folk være tålmodige og respektere kolonnene. Selv om de fleste som så langt har støtt på kolonnen fra den store NATO-øvelsen, har vært tålmodige, er det noen unntak, forteller Tandberg.

– Det hender at bilister blir utålmodige og bryter inn i kolonnene. Det kan være ganske farlig å bryte seg inn i slike kolonner, for som regel er det opp til 10–12 store kjøretøy som ligger på rekke, sier presseoffiseren og legger til at det neppe er mye tid å spare på å ta slike sjanser.