17- og 19-åring drept i Trondheim - ung mann siktet for forsettlig drap

Trondheim kommune har opprettet et kriseteam og åpner et senter for berørte enslige mindreårige etter at to unge afghanere ble drept i Trondheim. En av de involverte hadde kontakt med kommunen bare 30 minutter før hendelsen.