Kriseteam tar kontakt med 200 personer etter at to tenåringer er drept

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, forteller at de vil kontakte de rundt 200 enslige mindreårige som er i Trondheim.

– Vi vet at én av de drepte er enslig mindreårig, og det er det miljøet vi vil kontakte. Alle ungdommene, rundt 200, vil bli kontaktet i kveld og vi vil etablere et slags pårørendesenter. De har jo ikke pårørende her, og vi kontakter også husvertene til dem som bor i private boliger, sier Nereid.

Dette skriver Adresseavisen.

Politiet opplyste på en pressekonferanse i mandag kveld at alle de fire involverte i hendelsen er av utenlandsk opprinnelse.

Oppretter senter

Da Adresseavisen snakket med Nereid før klokken 23 mandag kveld, kunne hun ennå ikke si hvor det vil bli opprettet et senter for berørte.

– Det blir trolig i sentrum. Fagfolk er sendt til dem som bor i kommunale boliger. De nærmeste berørte oppsøker vi fysisk, sier Nereid.

To tenåringsgutter ble drept i en grov voldsepisode ved Prinsens gate i sentrum mandag kveld. En antatt gjerningsmann ble skutt i beinet da han ble pågrepet på Trondheim sentralstasjon.

Politiet ble varslet om voldshendelsen like før klokken 18 mandag, og tok seg senere inn i en leilighet i Trondheim sentrum, og fant to alvorlig skadede personer. Den ene ble raskt erklært død på stedet, mens den andre ble erklært død på sykehuset. Tilstanden for den antatte gjerningsmannen er alvorlig, men stabil, ifølge politiet.

Leid av kommunen

Leiligheten der dødsvolden skjedde, leies av Trondheim kommune. De bruker leiligheten til å huse unge enslige asylsøkere.

Kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning forteller at kommunen tilbyr et større kriseteam fra barnevernsvakten.

– Foreløpig vet vi ikke mye, men er i løpende kontakt med politiet. Vi er samlet i et av lokalene til barne- og familietjenesten, hvor de som har ansvaret for noen av de berørte er samlet. Det er psykologer og et bredt spekter av fagpersoner som trekkes inn her, sier Nereid.

Informerer skoler

Hun forteller at de også skal informere flere skoler.

– Vi har nettopp gjort om voksenopplæringstilbudet, undervisningen gis i Trondheim kommunes lokaler og i ordinære videregående skoler. Vi vil gi informasjon til de aktuelle skolene, sier Nereid.

Hun forteller at hendelsen har gått hardt inn på dem som jobber med enslige mindreårige i kommunen.

– Alle som jobber her er veldig berørte. De er kjempelei seg, sier Nereid.