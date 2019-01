Politiet håper å få avhørt drapssiktet i Haugesund

En kvinne ble funnet død i huset i Haugesund etter brannen natt til tirsdag, og en mann i 50-åra har innrømmet å ha tent på huset. Hans oppnevnte forsvarer, advokat Erik Lea, opplyser til Dagbladet at de to var samboere.

Mannen ble pågrepet kort tid etter brannen og etter hvert siktet for drap på kvinnen. Det har han imidlertid ikke erkjent straffskyld for.

Sier lite

Politiet var knappe med opplysninger tirsdag og ville ikke gå ut med hvilke omstendighetene det er som gjør at de mener kvinnen i det utbrente huset er utsatt for en kriminell handling.

– Vi håper å få til et første avhør i løpet av dagen. Mannen vil bli begjært varetektsfengslet, sa Marte Engesli Lysaker på en pressekonferanse på politihuset i Haugesund tirsdag.

Mannen har ifølge Haugesunds Avis gitt en foreløpig forklaring til politiet på Haugesund sykehus tirsdag kveld.

Han har samtykket til varetektsfengsling. Framstillingen i retten vil skje enten onsdag eller torsdag, ifølge forsvareren. Siktede kommer trolig ikke til å møte, på grunn av skade. Ifølge VG ble mannen skadd i en motorsykkelulykke da han var på vei bort fra åstedet.

–Uhell

Ifølge forsvareren skal siktede ha forklart seg temmelig detaljert allerede for politiet. Lea sier klienten hans beskriver hendelsen som et uhell og at det aldri var meningen å drepe.

Politiet fikk melding om brannen i Bokngata i Haugesund klokken 4.02 natt til 1. nyttårsdag. Boligen fikk store skader i brannen og var overtent ved 5-tiden.

Vitner skal ifølge NRK ha reagert på oppførselen til siktede og varslet politiet da de observerte ham utenfor boligen, samtidig som det brant i huset.