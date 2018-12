Engasjementet har vært stort etter at Aftenposten meldte at den unge reineieren Jovsset Ante Sara har fått frist til nyttårsaften med å redusere reinflokken sin til 75 dyr.

Sara mener staten ikke har rett til å redusere flokken hans så mye at han ikke kan leve av reindrift. Han vant frem i både Lagmannsretten og Tingretten, mens Høyesterett under dissens, kom til at staten er i sin rett.

Det som har satt sinnene i kok nå, er at Landbruksdrirektoratet ikke vil avvente behandling av saken i FNs menneskerettskomité før tvangsreduksjonen skal iverksettes.

Sametinget har allerede, mot FrPs ene stemme, bedt om at tvangstiltakene utsettes til FN har sagt sitt. I formiddag behandlet Stortinget et tilsvarende forslag.

Viktig symbolsak

Det var SVs Torgeir Knag Fylkesnes som fremmet forslaget, som han mener er prinsipielt viktig.

– Dette er en symbolsak som vil sende kraftige signaler. Alle ønsker at vi får FNs vurdering av dette, også Høyesterett, som jo avga dom med dissens. Endelig vil vi få et svar på om norsk reinpolitikk står seg når vi nå går så langt som å drive folk ut av næringen, sier han og viser til at det ikke koster Norge noe å vente på FNs avgjørelse.

– Men skulle FN komme til at dette er i strid med menneskerettighetene, vil det være for sent å innrette seg. Dette er maktarroganse på systemnivå og helt uforståelig, sier han.

I forkant av behandlingen mottok leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) Sametingets vedtak og 5000 underskrifter fra hele verden mot nedslaktingen.

Fakta: Dette er saken Helt fra 1990-tallet har det vært slått alarm om overbeite, for mange rein, dyr som sulter og «ørken» på Finnmarksvidda.

Forskerne har vært uenige om omfanget av problemet, men myndighetene har i flere omganger prøvd å få til en frivillig reduksjon av antall rein.

Reindriftsloven fra 2007 åpnet for å pålegge reineierne å redusere ned til et fastsatt «øvre reintall». Hvis eierne ikke ble enige om byrdefordelingen, ville samtlige bli pålagt å redusere med den samme prosentandelen.

Både lovutvalget, Sametinget og reindriftssamenes forbund (NRL) ba om at flokker på under 200 dyr skulle unntas fra reduksjon. Dette ble ikke etterkommet.

I 2013 kom kravene om reduksjoner (se egen faktaramme). Jovsset Ante Sara gikk til sak da staten påla ham å redusere til 75 dyr. Han vant i Tingretten og Lagmannsretten, men tapte i Høyesterett – under dissens.

I sommer sendte Sara saken til FNs menneskerettskomité for å få vurdert om avgjørelsen er i strid med menneskerettighetene.

I oktober påla Landbruksdirektoratet Sara å redusere flokken sin innen nyttårsaften.

– Sp undergraver norsk råderett

SV, Ap og Sp sto sammen bak forslaget, som får kraftig motbør fra FrP. Partiets reindriftspolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark, angriper spesielt Sp.

– Jeg er veldig skuffet over at Senterpartiet ønsker å undergrave norsk råderett over norske ressurser. Det kom overraskende på oss i FrP at Senterpartiet vil utfase forvaltningen av norsk reindrift til overnasjonale organer, sier Strifeldt, som også betegner det som «spesielt» at Sp ser bort fra argumentet om at antall rein må reduseres av hensyn til økologisk bærekraft.

Strifeldt mener også det er spesielt at Sara, som den eneste, skal slippe å redusere sin flokk, mens 230 andre har gjennomført statens vedtak.

– Å vente med å iverksette reduksjonsvedtaket mot Sara vil derfor være svært urettferdig overfor dem som har vært lojale og fulgt opp myndighetenes vedtak, sier han, og viser til at daværende landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i 2012 uttalte at «det dreier seg om næringens fremtid» og ba reineierne finne frem slaktekniven.

– Systemtro FrP

Sps Geir Pollestad føler seg ikke rammet av kritikken, og er tvert imot overrasket over at FrP tar systemets parti mot et enkeltmenneske.

– Dette har skjedd etter at de kom i regjering, sier Pollestad, som avviser at partiet hverken undergraver selvråderett eller demokratiet.

– Vi vil at Stortinget, Norges høyeste folkevalgte organ, skal be om at avgjørelsen skal avvente FNs behandling fordi menneskerettighetene har en sentral plass i norsk rett, sier han.

– Men ser du ikke at dere dermed belønner den som nekter å innrette seg?

– Sara tok en stor belastning med å kjøre saken i rettssystemet. Da mener jeg departementet også må vente på siste uttalelse fra FN, sier Pollestad, og understreker at Sp stadig støtter at reintallet må ned.

– Men å ta livsgrunnlaget fra en eier som mener at han kan leve av den reinen han har, det er dramatisk. Da må det være rom for å ha noen sikkerhetsventiler.

Fakta: Slik har reinreduksjonen foregått I februar 2013 fikk 231 sida-andeler (person eller familie med andel i et beitedistrikt) pålegg om å redusere antall rein.

I tillegg til Jovsset Ante Sara, ble ni andelseiere pålagt å redusere flokken til under 100 dyr. Enkelte helt ned til 45.

11 av andelene reduserte ikke tallet innen fristen og ble ilagt tvangsmulkt. Totalt er det innkrevd 270.000 kroner.

Pr. i dag er det bare Jovsset Ante Sara som ikke har etterkommet kravet.

Antall rein i Finnmark: I 2012, før vedtakene, ca. 186.000 dyr. I dag er det rundt 147.000. Øvre fastsatt reintall for hele Finnmark er 148.800 (se grafikk).

Ett distrikt ble pålagt å redusere med 45 prosent, fra 7600 til 4200 dyr. Et annet med 62 prosent, fra 6900 til 2600. Distrikt Falla, som Jovsset Ante Sara tilhører, måtte til sammenligning redusere med 35 prosent, fra 3100 til 2000 dyr.

Reineierne har ikke fått noen kompensasjon for å redusere reintallet. Tanken er at færre rein vil gi bedre beite, økt slaktevekt og bedre lønnsomhet. Kilde: Landbruksdirektoratet

KrF blokkerte

De rødgrønne var avhengige av KrFs stemmer for å få flertall, og appellerte sterkt til partiets respekt for menneskerettighetene i debatten. Men i denne saken holdt partiet seg til sine mulige regjeringspartnere, og forslaget vil ikke få flertall når det blir stemt over senere i dag.

KrFs næringspolitiske talsmann Steinar Reiten, argumenterte blant annet med at alle andre reineiere har etterkommet pålegget om reduksjon.

– Jeg skjønner ikke hvordan SV kan forsvare å ikke behandle folk likt, sa han, og undertreket at Høyesteretts dom må bli stående.

Dermed har ikke reineier Sara og hans støttespiller flere instanser å prøve.

Aftenposten lyktes ikke med å få en kommentar fra Sara etter resultatet var klart. Men hans søster, Maret Anne Sara, sier at familien nå ikke vet hva de skal gjøre.

– Men om det går så langt at staten kommer med makt for å slakte flokken, så lover jeg at det ikke skal få skje i det stille, sier hun.