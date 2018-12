Drapssiktet i Sarpsborg avhøres først på nyåret

Det sier jourhavende politiadvokat Behreng Mirzael i Sarpsborg til TV 2.

– Han ønsker ikke å la seg avhøre, derfor venter vi til over nyttår.

Mannen hadde ennå ikke forklart seg til politiet da han lørdag ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i Halden tingrett.

– Siktede har ikke ønsket å la seg avhøre, noe han har rett til. Det er uavklart om siktede vil la seg avhøre de neste dagene, sa jourhavende politiadvokat Anne Langseth i Øst politidistrikt til NTB lørdag kveld.

Etter fengslingsmøtet tok politiet ham med til politihuset på Grålum for å gjøre et nytt forsøk, uten at det lyktes.

– Dårlig helsetilstand

Det var ved 10-tiden fredag formiddag at politiet ble varslet om en alvorlig hendelse i en bolig i Sarpsborg. Da de ankom stedet, fant de en kvinne hardt skadd. Hun ble erklært død på stedet kort tid etter.

Ektemannen ble pågrepet på åstedet uten dramatikk, og senere siktet for drap. Siktede ble sendt til lege etter pågripelsen, men ble klarert for arrest.

Mannens forsvarer Reidar Steinsvik sier imidlertid at klienten beskriver sin helsetilstand som svært dårlig. Steinsvik sier til NTB at den siktede nekter straffskyld.

– Han samtykker ikke til varetektsfengslingen og tok betenkningstid. I forbindelse med fengslingsmøtet erkjente han heller ikke straffskyld. Jeg ønsker ikke kommentere hvorfor, sier advokaten.

Hans O. Torgersen

Vitneavhør

Samtidig vil krimteknikere fortsette å jobbe med åstedet søndag. I tillegg vil politiets taktiske etterforskning fortsette med tilrettelagt avhør av siktedes barn. Politiet vil snakke med barnas bistandsadvokat og verge for å få tilrettelagt avhøret. I tillegg vil politiet gjennomføre andre vitneavhør.

– Vi vil kartlegge hendelsesforløpet, sier Langseth.

Politiadvokat Mohsen Latif har tidligere opplyst til NTB at han har notert at flere medier har skrevet om drapsvåpenet, men at han ikke ønsker verken å avkrefte eller bekrefte hva som ble brukt som våpen.

Siktet for et annet drap

Da drapet i Sarpsborg fant sted, var den siktede mannen allerede tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn, som ble funnet død i en badebalje i samme by 16. februar i 2017.

Da han ble pågrepet fredag hadde mannen i 30-årene ennå ikke blitt forkynt tiltalen, har mannens forsvarer Steinsvik opplyst til NRK.

Siktede ble i 2017 varetektsfengslet, og mottok ifølge NRK psykiatrisk hjelp mens han satt inne. I en kjennelse fra Sarpsborg tingrett i mars 2017, som rikskringkasteren viser til, kommer det fram at mannen hadde helsemessige utfordringer etter å ha flyktet fra Syria, samt etableringen i Norge og dødsfallet til sønnen.

Politiet har bekreftet at parets to mindreårige barn var i huset da politiet ankom stedet hvor moren deres ble drept. De ble overlatt til barnevernet etter hendelsen.