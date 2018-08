Politiet: 80 tips etter drapet på Sunniva Ødegård

– Vi har så langt fått inn om lag 80 tips. Dette er verdifull informasjon for oss og gir oss grunnlag for å kunne sjekke opp mot siktedes forklaring og andre deler av etterforskningen, sier leder for personseksjonen, Bjørn Kåre Dahl, i en pressemelding.

Carina Johansen / NTB scanpix

Onsdag avbrøt 17-åringen avhøret med politiet etter kort tid. Hvorfor dette skjedde, er ikke kommentert. Torsdag gjør etterforskerne et nytt forsøk på å avhøre den drapssiktede.

Obduksjonsrapporten ventes i dag

Det var natt til mandag at Sunniva Ødegård ble funnet drept på en gangsti like ved huset der hun bodde på Varhaug i Hå på Jæren.

17-åringen som er siktet i saken, nekter for å ha begått drapet, men har erkjent at han var på stedet der hun ble funnet.