Ingen pågrepet etter skyting i Oppegård

– Vi søker fremdeles etter en navngitt person. Så lenge vedkommende ikke er pågrepet vil jeg ikke gå inn på hvordan søket foregår, men det er naturlig at søkeområdet blir utvidet etter hvert som tiden går, sier politiadvokat Åsmund Yli i Øst politidistrikt til NTB.

Det var lørdag ettermiddag at politiet rykket ut til en privat adresse i Sætreskogveien i Oppegård forbindelse med melding om skyting. En mann hadde blitt skutt i beinet og ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Mannen er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

Politiet gikk lørdag ut på Twitter og etterlyste en mann på rundt 50 år som er 180 centimeter høy, lys i huden og skallet. Han var lørdag iført beige bukse, hvit singlet og har tatoveringer.

Både den mistenkte og den fornærmede er norske statsborgere.

Ifølge Åsmund Yli er den mistenkte kjent for politiet fra tidligere. Han vil ikke gå inn på om de kjenner til fornærmede fra tidligere.

– Slik vi vurderer det, utgjør ikke den mistenkte noen fare for befolkningen. Deler av bakgrunnen for det er at det er en relasjon mellom fornærmede og bakenforliggende ting som førte til at fornærmede ble skutt, sier han.