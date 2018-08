Kvinne knivdrept på Kjelsås. Mann siktet.

Hittil i år har politiet startet etterforskning av 14 drapssaker her i landet.

* 1. januar: 47 år gamle Azad Hamam omkommer i en møteulykke på E18 ved Larvik. Også mannens kone og tre barn blir skadet. En 21 år gammel mann som kjørte i feil kjøreretning, blir siktet og senere tiltalt for drap.

* 7. januar: En mann i 30-årene siktes for drap på sin tre måneder gamle datter. Hun ble innlagt på Ullevål sykehus i Oslo med kritiske skader 27. desember 2017 og døde 7. januar 2018. Moren er siktet for passiv medvirkning til vold. Familien bor til vanlig i Nordland, men var i Oslo på ferie.

* 13. januar: Janne Jemtland (36) blir funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark. Hun ble sist ble observert 29. desember og meldt savnet 30. desember. Ektemannen ble fredag 12. januar pågrepet og siktet for drap.

* 26. februar: Robin André Svendsen (29) dør kort tid etter at han ble knivstukket under et basketak på Brunholmen i Ålesund. En 29 år gammel mann er siktet for drap, men hevder knivstikkingen skjedde i selvforsvar.

* 10. februar: En 70 år gammel kvinne blir funnet død i en leilighet på Landås i Bergen. En 43 år gammel mann pågripes i leiligheten og siktes for drap. Mannen nekter straffskyld.

* 10. mars: En 46 år gammel mann er siktet for forsettlig drap etter at en kamerat i 30-årene dør etter å ha blitt skutt med en pistol i en bolig i Nittedal i Akershus. 46-åringen sier det var et uhell.

* 12. mars: En polsk mann (31) blir funnet skutt og kritisk skadet i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo. Han dør dagen etter på sykehus av skadene. En 32 år gammel norskpakistaner er varetektsfengslet og siktet for drapet. Polakken skal ha vært et uskyldig offer og kjente ikke den siktede.

* 23. mars: En 21 år gammel mann blir funnet død utenfor en boligblokk i Fyllingsdalen i Bergen i 5-tiden om morgenen. Mannen har trolig falt fra 7. etasje. En kamerat i 20-årene og hans mor i slutten av 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap.

* 9. april: En 38 år gammel marokkansk kvinne blir funnet død i sin bolig på Notodden i Telemark. Den tidligere ektemannen hennes, en 53-åring fra Syria, pågripes og siktes for drap to dager senere.

* 28. juni: En mann i 60-årene blir kritisk skadet i en voldshendelse på en institusjon for rusavhengige i Drammen 26. juni. Han dør to dager senere. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsettlig drap.

* 1. juli: 27 år gamle Veronika Kocabkova blir kritisk skadet i en knivstikking på Tiffani Café på Frogner i Oslo. Hun dør en drøy uke senere. En 51 år gammel mann, også han tsjekkisk statsborger, er siktet for drap. Han har ett felles barn med kvinnen.

* 14. juli: 18-årige Håvard Pedersen blir knivstukket mens han er på jobb på Coop Byggmix i Vadsø. Han blir erklært død kort tid etter. En 17-åring som kom til Norge som mindreårig asylsøker fra Afghanistan i 2015, er siktet for drap.

* 30. juli: 13-årige Sunniva Ødegård blir funnet død på Varhaug i Rogaland. En 17-årig gutt fra samme sted er siktet for drap.

* 19. august: En kvinne i 20-årene døde etter at hun ble knivstukket i Kapellveien på Kjelsås i Oslo. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, før kvinnen ble fraktet til sykehuset. Kort tid senere ble hun bekreftet omkommet. En mann ble samme natt pågrepet og siktet for drap.